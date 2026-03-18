Göztepe'den çarpıcı açıklama: "Gerçek sınav zamanı!"

Göztepe'de art arda gelen puan kayıpları Avrupa ihtimalini zora sokarken, sportif direktör Ivan Mance ise çok önemli bir döneme girdiklerinden bahsetti. Zira Mance, özellikle bir standart belirlemelerinin zamanı geldiğine dikkat çekti.

GÖZTEPE'DEN ÇARPICI AÇIKLAMA: "GERÇEK SINAV ZAMANI"

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, son haftalardan hareketle kritik tespitler yaptı ve "Bir futbol kulübünün gerçek yüzü ve gücü, iyi dönemlerde değil (galibiyet serilerinde), zor dönemlerde ortaya çıkar (birkaç beraberlik ve mağlubiyetin ardından).

Bu yüzden, birkaç haftadır galibiyet alamadığımız bir sürecin ardından kalan son sekiz hafta, hem bizim hem de Türkiye’nin en önemli spor kurumlarından biri olan Göztepe camiası için gerçek bir sınav olacak.

Türk futbolunun standartlarını değiştirmeye ne kadar hazır olduğumuzu göstereceğiz.

Bir şey kesin. Asla vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.