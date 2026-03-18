Galatasaray Liverpool'u elerse kazanacağı rakam belli oldu: Kasa dolup taşacak! İşte Şampiyonlar Ligi gelir tablosu...

Avrupa’da Liverpool zaferiyle gövde gösterisi yapan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde tarihi bir gelirin eşiğine geldi. İngiliz devini deviren Cimbom, bu akşam oynanacak rövanşta çeyrek final biletini cebine koyarsa UEFA’dan servet değerinde bir bonus daha alacak. Katılım payından performans primine, yayın gelirinden katsayı payına kadar Aslan'ın kasasına girecek dev rakam netleşti. İşte Cimbom'un tur atlarsa elde edeceği toplam gelir...

ÇEYREK FİNALİN BEDELİ: 12.5 MİLYON EURO!

Son 16 turu kapısını 11 milyon Euro’luk primle açan Aslan, Liverpool engelini aşarsa UEFA’dan doğrudan 12.5 milyon Euro daha "başarı primi" alacak. Bu rakamla birlikte sarı-kırmızılıların kasasına girecek toplam meblağ dudak uçuklatıyor.

ADIM ADIM DEV GELİR: GALATASARAY NE KADAR KAZANDI?

Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon yeni formatla birlikte gelirlerini katlayan Galatasaray’ın şimdiye kadar garantilediği ve hedeflediği kalemler şu şekilde:

  • Katılım Payı: 18.62 milyon Euro
  • Performans Primleri (3 G, 1 B): 7 milyon Euro
  • Son 16 Turu Ödülü: 11 milyon Euro
  • Yayın ve Katsayı Gelirleri: 10.83 milyon Euro
  • Lig Sıralaması ve Play-off Payı: 6.08 milyon Euro
  • TOPLAM MEVCUT GELİR: 53.5 Milyon Euro
HEDEF 66 MİLYON EURO!

Eğer Galatasaray, bu akşam İngiltere’den çeyrek final biletiyle dönerse toplam kazancını tam 66 milyon Euro seviyesine çıkaracak.

TÜM GÖZLER ANFİELD'DA

İstanbul’daki zaferin ardından tüm camia rövanşa kilitlenmiş durumda. Galatasaray, çeyrek finale kalması halinde sadece mali olarak değil, UEFA kulüpler sıralamasında da dev bir sıçrama gerçekleştirecek. Sarı-kırmızılı ekip, milyonlarca Euro’luk bu dev pastadan payını alarak transfer dönemine de eli güçlü girmeyi planlıyor.

