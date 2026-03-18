Galatasaray Liverpool'u elerse kazanacağı rakam belli oldu: Kasa dolup taşacak! İşte Şampiyonlar Ligi gelir tablosu...

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool’u İstanbul’da dize getirerek Avrupa’yı sallayan Galatasaray, sadece sahada değil ekonomide de devleşiyor. Bu akşam oynanacak rövanş öncesi avantajı kapan sarı-kırmızılılar, çeyrek finale yükselmesi durumunda UEFA’dan servet değerinde bir prim alacak.
Son 16 turu kapısını 11 milyon Euro’luk primle açan Aslan, Liverpool engelini aşarsa UEFA’dan doğrudan 12.5 milyon Euro daha "başarı primi" alacak. Bu rakamla birlikte sarı-kırmızılıların kasasına girecek toplam meblağ dudak uçuklatıyor.
Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon yeni formatla birlikte gelirlerini katlayan Galatasaray’ın şimdiye kadar garantilediği ve hedeflediği kalemler şu şekilde:
Eğer Galatasaray, bu akşam İngiltere’den çeyrek final biletiyle dönerse toplam kazancını tam 66 milyon Euro seviyesine çıkaracak.
İstanbul’daki zaferin ardından tüm camia rövanşa kilitlenmiş durumda. Galatasaray, çeyrek finale kalması halinde sadece mali olarak değil, UEFA kulüpler sıralamasında da dev bir sıçrama gerçekleştirecek. Sarı-kırmızılı ekip, milyonlarca Euro’luk bu dev pastadan payını alarak transfer dönemine de eli güçlü girmeyi planlıyor.