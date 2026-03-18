Liverpool Galatasaray maçı öncesi Okan Buruk'un tur formülü belli oldu: 'Savunmaya yaslanıp beklemek yerine...'

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 1-0 dize getirdiği dünya devi Liverpool ile Anfield Road’da rövanşa çıkacak olan Galatasaray, çeyrek final bileti için sahada. Okan Buruk'un zafer planı ortaya çıkarken, tüm gözler gol makinesi Victor Osimhen’de olacak. İşte dev maç öncesi tüm detaylar...

GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 12:10
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 12:14

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray, İstanbul’da 1-0’lık skorla devirdiği Liverpool karşısında, kazandığı avantajı koruyarak adını son 8 takım arasına yazdırmak için sahaya çıkıyor.

LİVERPOOL - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN VE NEREDE YAYINLANACAK?

Dev karşılaşma yarın akşam TSİ 23.00’te Anfield Stadı’nda başlayacak. Polonyalı hakem Szymon Marciniak’ın düdük çalacağı bu kritik mücadele, futbolseverlerle şifresiz olarak TRT 1 ve dijital platform Tabii üzerinden buluşacak.

OKAN BURUK'UN 5 ALTIN KURALI: "CESUR OLACAĞIZ!"

Teknik direktör Okan Buruk, İngiltere’deki zorlu sınav öncesi taktik tahtasını adeta ezberletti. Juventus zaferinden dersler çıkaran Buruk, oyuncularının beynine şu 5 prensibi kazıdı:

1-Geri Adım Atmak Yok: Kendi kimliğimizle sahada olacağız. Savunmaya yaslanıp beklemek yerine, cesur ve korakor bir mücadele sergileyeceğiz.

2-Duran Top Fırsatçılığı: Liverpool’un yan toplardaki zaafı mercek altında. Buruk, antrenmanlarda özellikle bu zayıf noktayı işleyecek setler üzerinde duruyor.

3-Maksimum Odak: 90 dakika boyunca %100 konsantrasyon şart. Sadece ilk 11 değil, oyuna sonradan girecek her isim zaferin anahtarı olacak.

4-Juventus'tan Ders Çıkardık: Asla pes etmiyoruz! Rakip maçın sonunu getirmekte zorlanıyor, biz ise son düdüğe kadar saldıracağız.

5-Şimşek Hızında Hücum: Topu kaptığımız an vakit kaybetmeden direkt kaleye yöneleceğiz. Hızlı geçişlerle işi bitireceğiz.

DURDURULAMAZ GÜÇ: VİCTOR OSİMHEN

Cimbom’un çeyrek final hayallerindeki en büyük kozu kuşkusuz Victor Osimhen olacak. Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon atılan 17 golün 10’una doğrudan etki eden Nijeryalı yıldız, takımın skor yükünün %58’ini tek başına sırtlamış durumda. Turnuva genelinde çıktığı 9 maçta 7 gol ve 3 asistlik dev bir performans sergileyen Osimhen, Anfield’ın baskılı atmosferinde Galatasaray’ın en önemli hücum silahı olarak sahaya çıkacak.

GALATASARAY NASIL ÇEYREK FİNALE ÇIKAR?

İstanbul'daki ilk maçı 1-0 kazanan Galatasaray için çeyrek final kapısını aralayacak formül oldukça net görünüyor. Temsilcimize her türlü galibiyet ve beraberlik durumunda tur bileti gelecek. Karşılaşmanın tek farklı Liverpool üstünlüğüyle tamamlanması durumunda ise maç uzatmalara, eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarına gidecek. İki ve üstü farklı mağlubiyetlerde ise sarı-kırmızılılar Avrupa macerasına veda edecek.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
