Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde İngiliz devi Liverpool’a konuk oluyor. İstanbul’daki ilk maçı 1-0’lık skorla kazanan sarı-kırmızılılar, Anfield Road’un etkileyici atmosferinde çeyrek final biletini cebine koymak istiyor.

Galatasaray'ın Liverpool karşısındaki muhtemel 11'i belli oldu! Okan Buruk tur formülünü belirledi: Savunma dengesi değişti

HAKEM SZYMON MARCİNİAK

Avrupa’nın bir numaralı kupasında yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray, yarın akşam TSİ 23.00’te Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadelede Polonyalı tecrübeli hakem Szymon Marciniak düdük çalacak.

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Sahasındaki ilk maçta rakibini tek golle devirmeyi başaran Cimbom, İngiltere’den her türlü beraberlik veya galibiyetle dönmesi halinde adını son 8 takım arasına yazdıracak. Maçın Liverpool’un tek farklı üstünlüğüyle tamamlanması durumunda uzatmalara geçilecek. Ev sahibi ekibin 2 ve üzeri farkla kazanması halinde ise temsilcimiz Avrupa defterini kapatacak.

EKSİKLER VE CEZA SINIRINDAKİ İSİMLER

Galatasaray’da bu sezonki performansıyla göz dolduran stoper Davinson Sanchez, ilk maçta gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü ve bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca UEFA listesinde yer almayan genç isimler Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner de kadroda yok.

SARI KART ALARMI

Temsilcimizde teknik direktör Okan Buruk ile birlikte tam 6 oyuncu ceza sınırında. Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai, Noa Lang ve Victor Osimhen, bu maçta kart görmeleri halinde olası bir çeyrek final ilk maçında takımlarını yalnız bırakacak.

OSİMHEN REKOR İÇİN SAHADA

Sarı-kırmızılıların dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen, gözünü Burak Yılmaz’ın rekoruna dikti. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 7 golü bulunan Nijeryalı forvet, 1 gol daha atması halinde Burak Yılmaz’ın 2012-13 sezonundaki 8 gollük "bir Türk takımıyla bir sezonda en çok gol atan oyuncu" rekorunu egale edecek.

İŞTE GALATASARAY’IN LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11’İ

Okan Buruk, Sanchez’in yokluğunda savunma kurgusunda değişikliğe giderken, orta saha ve hücum hattında ise ideal tertibini koruyor. İşte sarı-kırmızılıların Anfield’da sahaya çıkması beklenen o kadrosu:

İlk 11: Uğurcan Çakır, Sallai, Abdülkerim Bardakcı, Singo, Jakobs, Torreira, Lemina, Gabriel Sara, Noa Lang, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen