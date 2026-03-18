Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Galatasaray'da Liverpool maçı için rekor prim kararı: Yönetimden uçakta duygusal sürpriz!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da yönetim, tur için kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Anfield Road'da çeyrek final bileti kovalayacak olan Aslan'da, 5 milyon euroluk prim dopingi ve uçaktaki sürpriz motivasyon hamlesiyle tüm gözler maça çevrildi. İşte Cimbom'un kader maçındaki dev primin detayları ve sarı kart sınırındaki 6 kritik isim...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 11:03
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 11:03

’nde tarihi bir eşiğe gelen , son 16 turu rövanş maçında İngiliz devi deplasmanına çıkıyor. İlk maçta aldığı avantajlı skorla tur kapısını aralayan Aslan, İngiltere'den çeyrek final biletiyle dönmek için kenetlendi. Dursun Özbek yönetimi ise bu dev başarı için futbolculara servet değerinde bir ödül vaat etti.

RAKAM DUDAK UÇUKLATTI: 5 MİLYON EURO!

Bu sezon Devler Ligi'nde galibiyet başına 1 milyon euro dağıtan sarı-kırmızılı yönetim, tur atladıkça çıtayı arşa çıkarıyor. Juventus eşleşmesinde 3 milyon euro olan tur primi, Liverpool maçı öncesi 5 milyon euro (yaklaşık 185 milyon TL) olarak güncellendi. Eğer Cimbom Anfield'dan turla dönerse, bu tarihi prim maçın hemen ardından oyuncuların hesaplarına yatırılacak.

UÇAKTA DUYGUSAL MOTİVASYON: "KOY ELİNİ KALBİNE"

Yönetim sadece maddi değil, manevi motivasyon için de kolları sıvadı. İngiltere yolculuğu sırasında futbolcuları uçakta büyük bir sürpriz karşıladı. Her oyuncunun koltuğuna özel olarak hazırlanan ve kariyerlerindeki başarı dolu anların yer aldığı grafik kartları bırakıldı. Kartların üzerinde yazan "Koy elini kalbine" sloganı, takımdaki aidiyet duygusunu zirveye taşıdı.

6 YILDIZ İÇİN CEZA SINIRI

Temsilcimizde teknik direktör ile birlikte tam 6 oyuncu ceza sınırında. Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai, Noa Lang ve Victor Osimhen, bu maçta kart görmeleri halinde olası bir çeyrek final ilk maçında takımlarını yalnız bırakacak.

ASLAN’A BERABERLİK YETİYOR

Galatasaray, zorlu deplasmanda mağlup olmadığı takdirde adını Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına yazdıracak. Okan Buruk ve öğrencilerinin tek hedefi, Türkiye’yi bir kez daha sevince boğmak ve Anfield Road'da yeni bir tarih yazmak.

ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#okan buruk
#liverpool
#prim
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.