Galatasaray'da Liverpool maçı için rekor prim kararı: Yönetimden uçakta duygusal sürpriz!

Şampiyonlar Ligi’nde tarihi bir eşiğe gelen Galatasaray, son 16 turu rövanş maçında İngiliz devi Liverpool deplasmanına çıkıyor. İlk maçta aldığı avantajlı skorla tur kapısını aralayan Aslan, İngiltere'den çeyrek final biletiyle dönmek için kenetlendi. Dursun Özbek yönetimi ise bu dev başarı için futbolculara servet değerinde bir ödül vaat etti.

RAKAM DUDAK UÇUKLATTI: 5 MİLYON EURO!

Bu sezon Devler Ligi'nde galibiyet başına 1 milyon euro prim dağıtan sarı-kırmızılı yönetim, tur atladıkça çıtayı arşa çıkarıyor. Juventus eşleşmesinde 3 milyon euro olan tur primi, Liverpool maçı öncesi 5 milyon euro (yaklaşık 185 milyon TL) olarak güncellendi. Eğer Cimbom Anfield'dan turla dönerse, bu tarihi prim maçın hemen ardından oyuncuların hesaplarına yatırılacak.

UÇAKTA DUYGUSAL MOTİVASYON: "KOY ELİNİ KALBİNE"

Yönetim sadece maddi değil, manevi motivasyon için de kolları sıvadı. İngiltere yolculuğu sırasında futbolcuları uçakta büyük bir sürpriz karşıladı. Her oyuncunun koltuğuna özel olarak hazırlanan ve kariyerlerindeki başarı dolu anların yer aldığı grafik kartları bırakıldı. Kartların üzerinde yazan "Koy elini kalbine" sloganı, takımdaki aidiyet duygusunu zirveye taşıdı.

6 YILDIZ İÇİN CEZA SINIRI

Temsilcimizde teknik direktör Okan Buruk ile birlikte tam 6 oyuncu ceza sınırında. Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai, Noa Lang ve Victor Osimhen, bu maçta kart görmeleri halinde olası bir çeyrek final ilk maçında takımlarını yalnız bırakacak.

ASLAN’A BERABERLİK YETİYOR

Galatasaray, zorlu deplasmanda mağlup olmadığı takdirde adını Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına yazdıracak. Okan Buruk ve öğrencilerinin tek hedefi, Türkiye’yi bir kez daha sevince boğmak ve Anfield Road'da yeni bir tarih yazmak.