Galatasaray Liverpool karşısında tur için sahada, dünya devleri ise tribünde: 4 yıldız isim yakın takipte!

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında dev maçta Liverpool’a konuk oluyor. İlk maçı 1-0 kazanan Aslan, Anfield Road’da çeyrek final biletini cebine koymak isterken; tribünlerde Real Madrid, Barcelona ve Juventus gibi dünya devleri sarı-kırmızılıların 4 yıldızını canlı izleyecek. İşte detaylar...

GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 10:43
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 10:43

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray, Avrupa’nın zirvesinde dev bir sınava çıkıyor. Son 16 turu ilk maçında İstanbul’da 1-0 mağlup ettiği dünya devi Liverpool ile rövanş mücadelesine çıkacak olan sarı-kırmızılılar, İngiltere’den çeyrek final biletiyle dönmeyi hedefliyor.

Ancak bu gece Anfield Road’da sadece tur mücadelesi değil, aynı zamanda milyon euroluk bir transfer pazarı da kurulacak.

ANFİELD’DA HAKEM MARCİNİAK

Liverpool ile Galatasaray arasındaki bu kritik randevu, TSİ 23.00’te başlayacak. Mücadeleyi Polonyalı tecrübeli hakem Szymon Marciniak yönetecek.

TURUN FORMÜLÜ: BERABERLİK YETİYOR!

Lig etabını 20. sırada tamamladıktan sonra Play-Off turunda İtalyan devi Juventus’u unutulmaz bir seriyle (5-2 ve 2-3) eleyen Cimbom, Liverpool karşısında da avantajlı konumda.

Galatasaray’a her türlü galibiyet ve beraberlik çeyrek final kapısını açacak. Liverpool’un tek farklı galibiyetinde maç uzatmalara gidecek. Ev sahibi ekibin iki ve üzeri farkla kazanması durumunda ise temsilcimiz turnuvaya veda edecek.

DÜNYA DEVLERİ TRİBÜNDE: 4 YILDIZA YAKIN MARKAJ!

Gecenin asıl bombası ise tribünlerde patlayacak. Milliyet’in haberine göre; Avrupa’nın elit kulüpleri, Galatasaray’ın 4 yıldız ismini canlı izlemek için Anfield Road’a çıkarma yapıyor. İşte o isimler ve peşindeki devler:

REAL MADRİD VE BARCELONA VİCTOR OSİMHEN İÇİN DEVREDE

Nijeryalı süper golcü için İspanyol devleri Real Madrid ve Barcelona adeta pusuda. Bu maç, Osimhen’in gelecek sezon hangi dev formayı giyeceğini belirleyebilir.

BARIŞ ALPER YILMAZ'A 4 TALİP BİRDEN

Milli yıldızın hayran kitlesi büyüyor. Juventus, Napoli, Tottenham ve Leipzig temsilcileri Barış’ın dinamizmini yerinde inceleyecek.

MİLLİ TAKIM DAVETİ SONRASI GÖZLER GABRİEL SARA'YA ÇEVRİLDİ

Brezilya Milli Takımı’na seçilerek dikkatleri üzerine çeken Sara için Inter ve Tottenham şimdiden transfer operasyonuna başladı.

WİLFRİED SİNGO'YA PREMİER LİG KANCASI

Savunmanın sigortası Singo için ise Premier Lig ekipleri Newcastle United ve Aston Villa devrede.

