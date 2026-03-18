Galatasaray’da transfer operasyonu! Okan Buruk onay verdi, yönetim düğmeye bastı: 30 Milyon Euro’luk genç yıldız için girişimler başladı

Galatasaray'da 4. şampiyonluk yolunda kritik viraja girilirken, transfer piyasasını sarsacak dev bir hamle geldi. Sarı-kırmızılı yönetim, Real Madrid ve Manchester City gibi devlerin peşinde olduğu 18 yaşındaki genç yıldız için kesenin ağzını açtı. İşte o isim...

GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 10:10
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 10:10

Trendyol Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’nda doludizgin yoluna devam eden Galatasaray, sadece bugünü değil geleceği de garanti altına almak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde üst üste 4. şampiyonluk hedefine kilitlenen sarı-kırmızılı yönetim, transfer piyasasını sarsacak dev bir hamle için düğmeye bastı.

HEDEFTEKİ İSİM: KONSTANTİNOS KARETSAS

On numara bölgesine dünya çapında bir yetenek kazandırmak isteyen Aslan, rotayı Belçika’ya kırdı. Transferfeed kaynaklı habere göre Cimbom, Genk formasıyla harika performans sergileyen 18 yaşındaki Yunan maestro Konstantinos Karetsas için resmi girişimlere başladı.

GÖZDEN ÇIKARILAN RAKAM DUDAK UÇUKLATTI

Galatasaray yönetiminin, Avrupa futbolunun yeni "altın çocuğu" olarak gösterilen Karetsas için 30 milyon Euro gibi rekor bir bütçeyi gözden çıkardığı iddia ediliyor. Ancak Belçika ekibi Genk'in kapıyı 45 milyon Euro seviyelerinden açtığı gelen bilgiler arasında.

REAL MADRİD VE MANCHESTER CİTY İLE TRANSFER SAVAŞI!

Sarı-kırmızılıların bu transferdeki rakipleri ise tam anlamıyla "Şampiyonlar Ligi" kıvamında. Genç yeteneği kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında Real Madrid, Manchester City, AC Milan, RB Leipzig ve Ajax yer alıyor.

İSTATİSTİKLERİ GÖZ DOLDURUYOR

Bu sezon Genk formasıyla tüm kulvarlarda tam 41 resmi maça çıkan Karetsas, sergilediği 3 gol ve 16 asistlik performansla parmak ısırttı. Oyun zekası ve asist yeteneğiyle dikkat çeken 18 yaşındaki yıldızın, Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.

