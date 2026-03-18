Pep Guardiola ile dalga geçtiler: İspanyol teknik direktörden Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çeken rakamlar!

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 eşleşmesinin ilk mücadelesini İspanya'da 3-0 kazanmıştı. Ardından ise İngiltere deplasmanına çıkan İspanyol devi, bu sefer de Manchester City'yi 2-1 yendi ve toplamda 5-1'lik skorla çeyrek finale yükseldi.
Pep Guardiola döneminde Real Madrid ve Manchester City toplam 5 kez eşleşirken, Kral'ın Takımı tam 4 kez tur atladı! Halihazırda dün yine İspanyol devi zafere uzanırken, Real Madridli taraftarlar da Pep Guardiola için tezahürat yaptı ve 'bizimle kal, istifa etme' dedi.
Transfere yaklaşık 2 milyar Euro harcayan ve Premier Lig'in aksine Şampiyonlar Ligi'nde istikrar yakalayamayan Pep Guardiola, Manchester City'deki yıllarında sadece 1 kez kupayı kazanabilmişti! Esasen ise Pep Guardiola mavi beyazlıların başına geldiğinden bu yana; 4 kez Real Madrid, 1 kez Chelsea, 1 kez Bayern Münih, 1 kez Liverpool ve 1 defa da Manchester City zafer yaşadı.