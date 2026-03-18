Pep Guardiola ile dalga geçtiler: İspanyol teknik direktörden Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çeken rakamlar!

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 eşleşmesinin ilk mücadelesini İspanya'da 3-0 kazanmıştı. Ardından ise İngiltere deplasmanına çıkan İspanyol devi, bu sefer de Manchester City'yi 2-1 yendi ve toplamda 5-1'lik skorla çeyrek finale yükseldi.

PEP GUARDIOLA İLE DALGA GEÇTİLER

Pep Guardiola döneminde Real Madrid ve Manchester City toplam 5 kez eşleşirken, Kral'ın Takımı tam 4 kez tur atladı! Halihazırda dün yine İspanyol devi zafere uzanırken, Real Madridli taraftarlar da Pep Guardiola için tezahürat yaptı ve 'bizimle kal, istifa etme' dedi.

PEP GUARDIOLA DÖNEMİNDE MANCHESTER CITY'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKAMLARI!

Transfere yaklaşık 2 milyar Euro harcayan ve Premier Lig'in aksine Şampiyonlar Ligi'nde istikrar yakalayamayan Pep Guardiola, Manchester City'deki yıllarında sadece 1 kez kupayı kazanabilmişti! Esasen ise Pep Guardiola mavi beyazlıların başına geldiğinden bu yana; 4 kez Real Madrid, 1 kez Chelsea, 1 kez Bayern Münih, 1 kez Liverpool ve 1 defa da Manchester City zafer yaşadı.