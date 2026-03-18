Fatih Tekke Galatasaray maçı öncesinde kötü haberi verdi!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, zorlu deplasmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Fatih Tekke Galatasaray maçı öncesinde kötü haberi verdi!
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 23:12
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 23:16

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den galibiyet sözler geldi. Esasen ise genç antrenör, Galatasaray maçı öncesinde sakatlık durumu merak edilen yıldız ismin son durumunu da anlattı.

"Zor maç olacağı belliydi. Bizim kendi iç durumumuz, psikolojik durumumuz, 4 günde bir bu durumla karşı karşıyayız. Bundan sonra da bu duyguyu yaşamaya devam edeceğiz. Orhan ağabey ve ailesine armağan etmek istiyorum. Camiamıza hayırlı olsun.

Çok iyi oynadığımız söylenemez. Üretkenlikten uzak, duran toptan çözüldü. Ona da çalışıyoruz. İki tane daha atabilirdik. Burada iyi futbolun hakkını da vermek lazım. Her şeye rağmen oynamaya çalışan bir ekip. Bizim için önemli olan galip gelmekti. Tatil öncesi motivasyon eksik olabiliyor tüm takımlarda.

İkas Eyüpspor'u da kutlamam gerekiyor. İyi bir oyun oynadılar.

Daha fazla öz güvenli oynamamız gerekiyor. Biz üretmeye çalışan bir ekibiz. Bazı oyuncularımızın olmayışı, özellikle Batagov ve Mustafa'nın olmaması ciddi bir etkendi. Her şeye rağmen galip geldiğimiz için mutluyuz.

Batagov'un Galatasaray derbisine yetişme ihtimali zor görünüyor. Oulai genç bir oyuncu. Duygularıyla bazen oynuyor. Küçük hatalar olacak, bugün de belki hiç istemediği bir kart oldu. Önemli bir eksik olacak ama her şeye rağmen hayat devam ediyor.

Oulai bizim için çok değerli. Elimize avucumuza sığmıyor. O da öğrenecek. Biz de takım olarak başka alternatiflerimizi değerlendireceğiz.

Sezonun başında seri yapma şansımız vardı, bir de bu dönem. Şimdi en önemli periyot başlıyor. Kadro yapımız belli, herkesin bildiği şey. Özellikle ön hatta zorlanınca bu maçlar kolay geçmiyor. Tüm eksiklerimize rağmen nasıl mücadele ettiysek bundan sonra da etmeye devam edeceğiz."

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR'UN GALİBİYET GOLÜ KİMDEN GELMİŞTİ?
Karadeniz devi, Felipe Augusto ile sonuca gitmişti.
