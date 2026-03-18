Trabzonspor Eyüpspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Eyüpspor'a konuk oluyor. Hakem Oğuzhan Çakır'ın düdük çalacağı müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak.
Eyüpspor: Jankat, Talha, Jerome, Bedirhan, Umut, Taşkın, Baran Ali, Metehan, Emre, Lenny, Umut.
Trabzonspor: Onana, Mustafa, Savic, Ozan, Folcarelli, Nwaiwu, Oulai, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu.
Karadeniz devi İstanbul deplasmanında, Arseniy Batagov ve Edin Visca'dan yararlanamayacak.
Trabzonspor'da Oulai, Savic, Folcarelli ve Muçi; bugün kart görmeleri halinde, ligin 28. haftasında Galatasaray ile Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.
Fenerbahçe'yle geçen hafta puanlarını eşitleyen ve ikinciliğin en güçlü adaylarından biri haline gelen Trabzonspor, Eyüpspor engelini de kayıpsız geçmek ve şansını sürdürmek istiyor.
Puan tablosunda 16. sırada konumlanan Eyüpspor, birkaç maç daha kaybetmesi halinde geri dönülemez bir yola girecek ve küme düşecek.