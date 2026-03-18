Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Trabzonspor Eyüpspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor ve Trabzonspor sahaya çıkıyor. İstanbul'daki kritik mücadele dair tüm detaylar ve canlı maç anlatımı haberimizde.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 00:45
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 00:58

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Eyüpspor'a konuk oluyor. Hakem Oğuzhan Çakır'ın düdük çalacağı müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak.

EYÜPSPOR-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Eyüpspor: Jankat, Talha, Jerome, Bedirhan, Umut, Taşkın, Baran Ali, Metehan, Emre, Lenny, Umut.

https://x.com/eyupsporkulubu/status/2033920104790986773?s=20

Trabzonspor: Onana, Mustafa, Savic, Ozan, Folcarelli, Nwaiwu, Oulai, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu.

TRABZONSPOR'DA İKİ ÖNEMLİ EKSİK

Karadeniz devi İstanbul deplasmanında, Arseniy Batagov ve Edin Visca'dan yararlanamayacak.

TRABZONSPOR'DA DERBİ ÖNCESİ 4 İSİM KART SINIRINDA

Trabzonspor'da Oulai, Savic, Folcarelli ve Muçi; bugün kart görmeleri halinde, ligin 28. haftasında Galatasaray ile Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

TRABZONSPOR HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Fenerbahçe'yle geçen hafta puanlarını eşitleyen ve ikinciliğin en güçlü adaylarından biri haline gelen Trabzonspor, Eyüpspor engelini de kayıpsız geçmek ve şansını sürdürmek istiyor.

EYÜPSPOR ATEŞ HATTINDA

Puan tablosunda 16. sırada konumlanan Eyüpspor, birkaç maç daha kaybetmesi halinde geri dönülemez bir yola girecek ve küme düşecek.

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR'DA SEZONUN EN GOLCÜ İSMİ KİM?
Paul Onuachu, hem Trabzonspor'un hem de Süper Lig'in en çok gol atan futbolcusu olarak öne çıkmıştı.
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.