Lois Openda Süper Lig'e: 36 maçta 2 gol atmıştı!

Fenerbahçe'nin transfer planlamalarında Lois Openda kritiği başladı. Esasen ise 26 yaşındaki Belçikalı golcü, kiralık olarak geldiği İtalya'da hayal kırıklığı yaşamıştı.

FENERBAHÇE'DE BÜYÜK SÜRPRİZ: LOIS OPENDA!

Juventus'un satın alma opsiyonunu kullanmayacağı Lois Openda, Fenerbahçe'ye yazıldı! Bir dönem büyük bir çıkış yakalayan ama ardından ise düşüşe geçen yetenekli forvet, an itibarıyla Fenerbahçe'nin transfer listesine eklendi. Son olarak da Lois Openda, 2023 yazında 40 milyon Euro bonservisle Lens'ten ayrılmış ve Leipzig'e katılmıştı.

LOIS OPENDA'NIN RAKAMLARI

Bu sezon Almanya ve İtalya'da 36 maça çıkan Lois Openda, 1129 dakika süre almış ve sadece 2 kez gol sevinci yaşayabilmişti.