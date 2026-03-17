Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Robert Lewandowski transferinde ters köşe: Resmi açıklama geldi!

Fenerbahçe'nin transfer planlamalarında yer alan Robert Lewandowski'ye, Barcelona yönetimi de farklı bir tavır aldı. An itibarıyla Joan Laporta, sözleşmesi sona ermek üzere olan yıldız golcünün takımda kalmasını istediklerini anlattı.

ROBERT LEWANDOWSKI TRANSFERİNDE TERS KÖŞE!

Yıldız golcüyle devam etmek istediklerini ifade eden başkan, "Robert Lewandowski'nin takımda kalmasını istiyoruz ancak bu onun ne istediğine de bağlı. Zor bir dönemde takıma katıldı ve bize çok yardımcı oldu. Kalmasını istiyoruz." dedi.

ROBERT LEWANDOWSKI'NİN KARARI BEKLENİYOR

Belki de kariyerinin son sözleşmesini imzalayacak olan 37 yaşındaki forvet, daha yüksek bir maaş anlaşması ile Barcelona'nın makul kontratı arasında bir tercih yapacak. Son olarak da Robert Lewandowski, bu sezon Barcelona ile 35 maça çıkmış ve 14 gol ile 3 asistlik katkı sağlamıştı.