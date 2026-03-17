Galatasaray'ın Liverpool maçı kadrosu belli oldu! İşte İngiltere'ye götürülen isimler

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında yarın akşam deplasmanda İngiltere ekibi Liverpool'a konuk olacak. İstanbul'da aldığı 1-0'lık galibiyetin avantajıyla İngiltere'ye gidecek olan Cimbom'da maçın kamp kadrosu da belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçlarının heyecanı yaşanacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son 16 turu rövanş mücadeleleri bugün ve yarın oynanacak.

"Devler Ligi"nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, son 16 turu rövanş maçında yarın akşam TSİ 23.00'te deplasmanda İngiltere ekibi Liverpool'a konuk olacak. Mücadeleyi Polonya Federasyonu'ndan hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Temsilcimiz, turun ilk maçında geçtiğimiz hafta İstanbul'da ağırladığı rakibini Mario Lemina'nın attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Galatasaray'a çeyrek finale yükselebilmesi için yarın beraberlik yeterli olacak. Bir farklı yenilgide maç uzatmalara giderken, 2 ve üstü farkla mağlubiyet durumunda ise Galatasaray Avrupa'ya havlu atacak.

CİMBOM'UN MAÇ KADROSU BELLİ OLDU

Galatasaray, Liverpool ile oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanla tamamladı.

Sarı-kırmızılılar, son antrenmanın ardından İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Liverpool kentine gitti. Kafilede futbolcuların yanı sıra kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk, başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, yönetim kurulu üyeleri Bora Bahçetepe ve Fatih Süleyman Demircan ile Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu da yer aldı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre, Liverpool maçının kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, sarı kart cezası nedeniyle yarınki rövanş maçında forma giyemeyecek.

