Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Kadın hakem Asen Albayrak'ın VAR konuşmaları gündem oldu! Göztepe-Alanyaspor maçında kararını değiştirmedi

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile Alanyaspor, İzmir'de karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona ererken maçın kadın hakemi Asen Albayrak'ın, Göztepe'nin Janderson ile attığı golde VAR ile diyaloğu gündeme oturdu. İzmir ekibinin kaydettiği golün ardından VAR'dan pozisyonu izleme tavsiyesi alan Albayrak, incelemesinin ardından gol öncesi yaşanan pozisyonda teması "çok basit" bulduğunu belirterek kararını değiştirmedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 11:46

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Ligde haftanın kritik maçlarından birinde Göztepe ile Corendon Alanyaspor, İzmir'de kozlarını paylaştı. Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona ererken Göztepe puanını 43'e, Alanyaspor ise puanını 28'e yükseltti.

KADIN HAKEM ASEN ALBAYRAK MAÇA DAMGA VURDU

Göztepe ile Alanyaspor ile oynanan karşılaşmayı kadın hakem Asen Albayrak yönetti. Albayrak böylece Süper Lig'de 22 yıl sonra maç yöneten ilk kadın hakem oldu.

Öte yandan karşılaşmanın 58. dakikasında Göztepe'nin Janderson ile bulduğu golün ardından hakem Asen Albayrak ile VAR arasında geçen konuşma, uzun süre unutulmayacak anlara sahne oldu.

POZİSYONU İZLEDİ, KARARINI DEĞİŞTİRMEDİ

Göztepe'nin 2-1 öne geçtiği golün ardından VAR'dan gol öncesinde yaşanan ikili mücadele pozisyonunu izlemesi yönünde tavsiye alan Asen Albayrak, inceleme için VAR monitörüne geldi.

VAR'ın pozisyon tekrarını göstermesinin ardından ikili mücadedeki teması "çok basit" olarak yorumlayan Asen Albayrak, kararını değiştirmeyerek golü verdi. Asen Albayrak ile VAR arasında geçen diyalog ise TFF'nin VAR kayıtlarını açıklamasıyla ortaya çıktı.

İşte hakem Asen Albayrak ile VAR arasındaki konuşmalar:

VAR: Gol öncesi potansiyel bir faul nedeniyle seni sahada incelemeye davet ediyorum.
Asen Albayrak: Geldim abi, ekran başındayım.
VAR: Aşağı odaklan, aşağı odaklan.
Asen Albayrak: Evet, aşağı bakıyorum.
VAR: Tamam, izliyorsun bak şimdi.
Asen Albayrak: Normal adımlarken görüyorum ama abi.
VAR: Diğer açıyı da vereyim.
Asen Albayrak: Başka açı ver, başka açı ver. Temas noktasını görebilir miyim?
VAR: İlk açıyı vereceğim.
Asen Albayrak: Abi basmayı göremedim ama bana basmayı başka açıdan gösterebilir misin?
Asen Albayrak: Yukarıda yok, aşağıda da...
VAR: Aşağıya bak, aşağıya bak.
Asen Albayrak: Aşağıya bakıyorum.
Asen Albayrak: Abi çok basit gördüm ama.
VAR: Karar senin Asen.
Asen Albayrak: Abi kararımda kalıyorum, bilgin olsun. Tamam, çok basit.

ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.