Kadın hakem Asen Albayrak'ın VAR konuşmaları gündem oldu! Göztepe-Alanyaspor maçında kararını değiştirmedi

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Ligde haftanın kritik maçlarından birinde Göztepe ile Corendon Alanyaspor, İzmir'de kozlarını paylaştı. Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona ererken Göztepe puanını 43'e, Alanyaspor ise puanını 28'e yükseltti.

KADIN HAKEM ASEN ALBAYRAK MAÇA DAMGA VURDU

Göztepe ile Alanyaspor ile oynanan karşılaşmayı kadın hakem Asen Albayrak yönetti. Albayrak böylece Süper Lig'de 22 yıl sonra maç yöneten ilk kadın hakem oldu.

Öte yandan karşılaşmanın 58. dakikasında Göztepe'nin Janderson ile bulduğu golün ardından hakem Asen Albayrak ile VAR arasında geçen konuşma, uzun süre unutulmayacak anlara sahne oldu.

POZİSYONU İZLEDİ, KARARINI DEĞİŞTİRMEDİ

Göztepe'nin 2-1 öne geçtiği golün ardından VAR'dan gol öncesinde yaşanan ikili mücadele pozisyonunu izlemesi yönünde tavsiye alan Asen Albayrak, inceleme için VAR monitörüne geldi.

VAR'ın pozisyon tekrarını göstermesinin ardından ikili mücadedeki teması "çok basit" olarak yorumlayan Asen Albayrak, kararını değiştirmeyerek golü verdi. Asen Albayrak ile VAR arasında geçen diyalog ise TFF'nin VAR kayıtlarını açıklamasıyla ortaya çıktı.

İşte hakem Asen Albayrak ile VAR arasındaki konuşmalar:

VAR: Gol öncesi potansiyel bir faul nedeniyle seni sahada incelemeye davet ediyorum.

Asen Albayrak: Geldim abi, ekran başındayım.

VAR: Aşağı odaklan, aşağı odaklan.

Asen Albayrak: Evet, aşağı bakıyorum.

VAR: Tamam, izliyorsun bak şimdi.

Asen Albayrak: Normal adımlarken görüyorum ama abi.

VAR: Diğer açıyı da vereyim.

Asen Albayrak: Başka açı ver, başka açı ver. Temas noktasını görebilir miyim?

VAR: İlk açıyı vereceğim.

Asen Albayrak: Abi basmayı göremedim ama bana basmayı başka açıdan gösterebilir misin?

Asen Albayrak: Yukarıda yok, aşağıda da...

VAR: Aşağıya bak, aşağıya bak.

Asen Albayrak: Aşağıya bakıyorum.

Asen Albayrak: Abi çok basit gördüm ama.

VAR: Karar senin Asen.

Asen Albayrak: Abi kararımda kalıyorum, bilgin olsun. Tamam, çok basit.