Dünya devleri birbirine girdi! Osimhen için kesenin ağzı açıldı: İşte o çılgın teklif...

Lig lideri Galatasaray’ın Nijeryalı süper yıldızı Victor Osimhen, sergilediği performansla sadece Türkiye’yi değil, tüm Avrupa’yı ayağa kaldırdı. Sarı-kırmızılı formayla hem ligde hem de Avrupa arenasında fırtınalar estiren golcü oyuncu için transfer piyasası alev aldı. İngiltere, İspanya ve Fransa’dan dev kulüpler, Nijeryalı yıldız için kesenin ağzını sonuna kadar açtı.

PREMİER LİG'DE OSİMHEN SAVAŞI: 140 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Nijerya basınından Punch Sports Extra'nın haberine göre; Ada’nın iki devi Arsenal ve Manchester United, Osimhen’i kadrosuna katmak için amansız bir yarışa girdi. İngiliz ekiplerinin bu transfer için şimdiden 140 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia ediliyor. Sezon başında 75 milyon euroluk piyasa değeriyle sarı-kırmızılı ekibe katılan Osimhen için Galatasaray yönetiminin tavrı ise net. Cimbom, Avrupa’da en çok gol atan yabancı oyuncusu unvanını elinde bulunduran yıldızı için kapıyı 150 milyon eurodan açmaya hazırlanıyor.

AVRUPA'NIN RADARI FLORYA'DA: PSG, ATLETİCO VE BARCELONA...

Yıldız futbolcuya olan ilgi sadece Premier Lig ile sınırlı değil. Fransa Ligue 1 devi PSG, Osimhen ile ciddi şekilde ilgileniyor. Ancak Fransız kulübünün, oyuncunun 21 milyon euroluk maaşı ve Galatasaray’ın yüksek bonservis talebi nedeniyle kararsızlık yaşadığı belirtiliyor.

İspanya’dan gelen haberler ise çok daha iddialı. Atletico Madrid'in gelecek yaz transfer dönemi için Osimhen’i listenin ilk sırasına yazdığı bilinirken, Barcelona cephesinde de sıcak gelişmeler var. Teknik direktör Hansi Flick'in, hücum hattını modernize etmek için Nijeryalı forveti "stratejik bir fırsat" olarak gördüğü ve yakından takip ettiği aktarıldı.

OSİMHEN’DEN BAŞKAN DURSUN ÖZBEK’E "PRİM" RİCASI

Sadece saha içinde değil, saha dışında da liderlik özellikleriyle öne çıkan Osimhen, takım arkadaşlarını da unutmadı. Yıldız oyuncunun, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir görüşme gerçekleştirerek Liverpool maçları için özel bir ricada bulunduğu öğrenildi. Osimhen'in, takımın motivasyonunu artırmak adına maç priminin 5 milyon euroya yükseltilmesini talep ettiği, Başkan Özbek’in ise bu talebe yeşil ışık yaktığı iddia edildi.

LİVERPOOL MAÇINDAKİ KOREOGRAFİ AĞLATTI

Sarı-kırmızılı taraftarlarla arasında çok güçlü bir bağ kuran Osimhen, geçtiğimiz günlerde oynanan Liverpool mücadelesinde duygusal anlar yaşadı. Kuzey tribününde kendisi için hazırlanan özel koreografiyi gören yıldız golcü, gözyaşlarına hakim olamadı. Koreografide Osimhen’in kızıyla yürüdüğü anlar ve hayatını kaybeden annesinin fotoğrafının yer alması, dünya basınında da geniş yankı buldu.