Anfield'da dev randevu: Galatasaray Liverpool karşısında tur peşinde, Premier Lig devleri Barış Alper için tribünde!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, yarın akşam TSİ 23.00’te İngiliz devi Liverpool’a konuk oluyor. İstanbul’daki ilk maçta elde ettiği 1-0’lık avantajla sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılılar, Anfield Road’un etkileyici atmosferinde tarihi bir başarıya imza atarak çeyrek final biletini cebine koymanın hesaplarını yapıyor.

KARŞILAŞMANIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Polonya Futbol Federasyonu’ndan Szymon Marciniak’ın yöneteceği bu kritik mücadele, sadece bir üst tur mücadelesine değil, aynı zamanda dev bir transfer operasyonuna da sahne olacak.

PREMİER LİG RADARI BARIŞ ALPER’E DÖNDÜ

Son haftalarda sergilediği performansla adeta parmak ısırtan Barış Alper Yılmaz, İngiliz kulüplerinin radarına girmiş durumda. Edinilen bilgilere göre Premier Lig’in köklü ekiplerinden Crystal Palace, Brighton ve Newcastle United’ın scout ekipleri, milli yıldızı canlı gözle izlemek için tribündeki yerlerini alacak. Oyuncunun menajeriyle bir süredir temas halinde olan bu üç kulüp, Barış Alper’in Liverpool karşısındaki performansını detaylı bir rapor haline getirerek sezon sonunda Galatasaray’ın kapısını resmi bir teklifle çalmaya hazırlanıyor.

CİMBOM’UN İSTİKRAR ABİDESİ

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon tam bir istikrar abidesine dönüşen 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu, teknik direktör Okan Buruk’un sahadaki en büyük güvencesi konumunda. Bu sezon tüm kulvarlarda toplam 40 karşılaşmaya çıkan ve 2.984 dakika sahada kalarak fiziksel kalitesini kanıtlayan yıldız futbolcu, 10 gol ve 14 asistlik muazzam katkısıyla dikkat çekiyor. Son 19 günde oynanan 6 maçın tamamında ilk 11’de başlayan tek isim olan Yılmaz, modern futbolun gerektirdiği tempo ve dayanıklılığıyla farkını ortaya koyuyor.

2028'E KADAR SÖZLEŞME, 26 MİLYON EURO DEĞER

Güncel piyasa değeri 26 milyon Euro olarak gösterilen ve 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Barış Alper için Galatasaray yönetiminin elinde güçlü bir koz bulunuyor. Ancak Premier Lig ekiplerinin sezon sonunda astronomik rakamlarla transferi bitirmek istediği ve oyuncuyu yakından takibe aldığı gelen haberler arasında. Cimbom, hem turu geçmek hem de yıldız oyuncusunun değerine değer katmak için yarın akşam İngiltere'de sezonun en kritik sınavlarından birini verecek.