Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Anfield'da dev randevu: Galatasaray Liverpool karşısında tur peşinde, Premier Lig devleri Barış Alper için tribünde!

Şampiyonlar Ligi’nde tarihi geceye hazırlanan Galatasaray, Liverpool deplasmanında çeyrek final biletini ararken; Avrupa’nın gözü de sarı-kırmızılıların parlayan yıldızı Barış Alper Yılmaz’da olacak. Premier Lig’in üç dev ekibi, Anfield’daki kritik sınavda milli futbolcuyu tribünden takibe alarak transfer için düğmeye basmaya hazırlanıyor. İşte o kulüpler...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 10:49
|
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 10:49

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, yarın akşam TSİ 23.00’te İngiliz devi Liverpool’a konuk oluyor. İstanbul’daki ilk maçta elde ettiği 1-0’lık avantajla sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılılar, Anfield Road’un etkileyici atmosferinde tarihi bir başarıya imza atarak çeyrek final biletini cebine koymanın hesaplarını yapıyor.

KARŞILAŞMANIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Polonya Federasyonu’ndan Szymon Marciniak’ın yöneteceği bu kritik mücadele, sadece bir üst tur mücadelesine değil, aynı zamanda dev bir transfer operasyonuna da sahne olacak.

PREMİER LİG RADARI BARIŞ ALPER’E DÖNDÜ

Son haftalarda sergilediği performansla adeta parmak ısırtan Barış Alper Yılmaz, İngiliz kulüplerinin radarına girmiş durumda. Edinilen bilgilere göre Premier Lig’in köklü ekiplerinden Crystal Palace, Brighton ve Newcastle United’ın scout ekipleri, milli yıldızı canlı gözle izlemek için tribündeki yerlerini alacak. Oyuncunun menajeriyle bir süredir temas halinde olan bu üç kulüp, Barış Alper’in Liverpool karşısındaki performansını detaylı bir rapor haline getirerek sezon sonunda Galatasaray’ın kapısını resmi bir teklifle çalmaya hazırlanıyor.

CİMBOM’UN İSTİKRAR ABİDESİ

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon tam bir istikrar abidesine dönüşen 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu, teknik direktör Okan Buruk’un sahadaki en büyük güvencesi konumunda. Bu sezon tüm kulvarlarda toplam 40 karşılaşmaya çıkan ve 2.984 dakika sahada kalarak fiziksel kalitesini kanıtlayan yıldız futbolcu, 10 gol ve 14 asistlik muazzam katkısıyla dikkat çekiyor. Son 19 günde oynanan 6 maçın tamamında ilk 11’de başlayan tek isim olan Yılmaz, modern futbolun gerektirdiği tempo ve dayanıklılığıyla farkını ortaya koyuyor.

2028'E KADAR SÖZLEŞME, 26 MİLYON EURO DEĞER

Güncel piyasa değeri 26 milyon Euro olarak gösterilen ve 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Barış Alper için Galatasaray yönetiminin elinde güçlü bir koz bulunuyor. Ancak Premier Lig ekiplerinin sezon sonunda astronomik rakamlarla transferi bitirmek istediği ve oyuncuyu yakından takibe aldığı gelen haberler arasında. Cimbom, hem turu geçmek hem de yıldız oyuncusunun değerine değer katmak için yarın akşam İngiltere'de sezonun en kritik sınavlarından birini verecek.

ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.