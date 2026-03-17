Rafael Leao'nun bileti kesildi: Milan yönetiminden ayrılık hamlesi!

Serie A'da Milan deplasmanda Lazio'ya 1-0 kaybederken, Rafael Leao süreci ise ayrıca olay olmuştu. Zira 26 yaşındaki Portekizli yıldız, oyundan çıkarken Milan Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'ye tepki göstermişti.

RAFAEL LEAO KRİZİ BÜYÜDÜ

Lazio mağlubiyeti sonrasında soyunma odasında Christian Pulusic ile de tartışan Rafael Leao, an itibarıyla Milan yönetimindeki tüm kredisini doldurdu! İtalyan basınından Corriere della Sera'nın haberine göre yetenekli hücumcu, sürpriz bir kararla satış listesine konuldu.

RAFAEL LEAO'NUN MILAN PERFORMANSI

Çizme deviyle bu sezon 24 mücadelede yer alan Rafael Leao, 10 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağlamıştı.