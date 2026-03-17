Trabzonspor'da Oulai çılgınlığı! Real Madrid, City ve Chelsea kuyruğa girdi: İstenen bonservis duyuruldu

Trabzonspor'un sezon başında sessiz sedasız kadrosuna kattığı ancak kısa sürede sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Christ Oulai, Avrupa transfer piyasasının bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

CHELSEA OULAİ İÇİN KOLLARI SIVADI

Henüz 19 yaşında olmasına rağmen Süper Lig'de gösterdiği olgun futbolla dev kulüplerin iştahını kabartan Fildişi Sahilli oyuncu, özellikle İngiliz devi Chelsea'nin markajına girdi. Afrika basınında geniş yankı bulan haberlere göre, Londra temsilcisi genç yıldızı kadrosuna katmak konusunda oldukça kararlı bir tutum sergiliyor.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Karadeniz ekibinin kurmayları, oyuncunun potansiyelini ve Avrupa'dan gelen bu yoğun ilgiyi göz önünde bulundurarak bonservis stratejisini netleştirdi. Sezon başında Bastia'dan 5.5 milyon euro gibi makul bir bedelle transfer edilen Oulai için Trabzonspor yönetimi tam 50 milyon euro değer biçti. Bu rakam, sadece kulüp tarihinin değil, Türk futbol tarihinin de tüm transfer rekorlarını altüst edecek cinsten bir beklenti olarak yorumlanıyor.

REAL MADRİD VE MANCHESTER CİTY DE DEVREDE

Genç orta saha oyuncusunun radarında olduğu tek kulüp Chelsea değil. Dünya futbolunun en büyük yapıları olan Real Madrid ve Manchester City’nin gözlemcileri de Oulai'yi her maçında adım adım takip ediyor. Bu sezon bordo-mavili formayla çıktığı 21 karşılaşmada 2 gol ve 4 asistlik bir katkı sağlayan Oulai, skora olan direkt etkisinin yanı sıra oyunun iki yönündeki hakimiyetiyle de scoutları etkilemeyi başardı. Hem defansif sertliği hem de hücumdaki çok yönlülüğüyle, onu modern futbolun aranan profillerinden biri haline getiriyor.

TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN BÜYÜK SATIŞI OLABİLİR

Sezon sonunda Trabzonspor’un kapısının dev tekliflerle çalınmasına artık kesin gözüyle bakılırken, yönetimin taviz vermez tutumu transferin seyrini belirleyecek. Eğer beklenen 50 milyon euroluk teklif gelirse, Christ Oulai Türk futbolundan Avrupa’ya ihraç edilen en pahalı yetenek olarak tarihe geçecek.