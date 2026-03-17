Önder Özen'den Fenerbahçe kadrosu için kritik tespit: "Son 1.5 ayda birçok futbolcu sordu!"

Önder Özen, Fenerbahçe'nin 4-1'lik Gaziantep FK galibiyetine farklı bir yaklaşımda bulundu. Deneyimli spor yöneticisi, Domenico Tedesco'nun değişikliklerinin yanlış olduğunu anlattı.

"Fenerbahçe'nin son dönemdeki saha içi sorunlarını ve çözümlerini gösteren bir maç izlediğimizi söyleyebiliriz. Fenerbahçe 0-0'ı oynarken zorlanıyor ve bu durumu sadece kadroyla açıklayamayız! Biraz da strateji sebebiyle zorlanıyor. Bugün yine o zorluğu yaşadı. 0-0'lık skor değişene kadar denk bir oyun ve gol şansları vardı.

Oyunu rakip sahaya taşırken Marco Asensio ve Matteo Guendouzi gibi özel isimleri var Fenerbahçe'nin! Ama genel çerçevede ders alınacak çok şey yaşandı. Kontratak golleri vardı ama net bir oyun yoktu. Duran top savunması güçlenmeli. Sağ bek sol bek özelinde savunma anlayışı güçlendirilmeli. Bazen oyunu tutmak gerekir, vitesi birinin belirlemesi gerekir. Fenerbahçe'de bu nitelikte oyuncular var, ancak kenarlar yeterince destek veremediği için anlık sonuçlar oluşabiliyor. Bugün takım daha derli topluydu ama moral olarak iyi değiller. Kötü başlayıp iyi bitirdiler.

Anderson Talisca ve Sidiki Cherif değişikliğini de doğru bulmadım. Gol ihtiyacın varken Anderson Talisca'yı oyuna almana kimse itiraz etmez ama çıkacak isim Cherif değildi. Kötü oynamıyordu. Kendi kendine sorar oyuncu, neden çıktım diye.

Bu soruyu son 1.5 ayda birçok futbolcu sordu Fenerbahçe'de! Bazen Kerem Aktürkoğlu, bazen Anthony Musaba vb. Netice olarak ise Fenerbahçe, öyle ya da böyle, önemsiz sayılmayacak bir galibiyet aldı boş tribünlerin önünde!"