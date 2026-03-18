SON DAKİKA!
Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı: Prim iddiaları sonrasında yönetimden net yaptırım!

Fenerbahçe yönetiminden kritik bir ayrılık kararı geldi. Esasen ise sarı lacivertliler, prim konularıyla ilgili tezat bir süreç oluşturan personeli kulüpten gönderdi.

Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı: Prim iddiaları sonrasında yönetimden net yaptırım!
GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 20:45
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 20:45

'de ödeme konusu gündeme taşında ve ciddi bir adım atıldı. An itibarıyla Süper Lig devi, ayrılığı da resmen duyurdu.

Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı: Prim iddiaları sonrasında yönetimden net yaptırım!

FENERBAHÇE'DEN PRİM İDDİALARI SONRASINDA AYRILIK KARARI!

"Son günlerde kamuoyuna yansıyan ve yaklaşık bir ay önce Trabzon maçı dönüşünde uçakta geçtiği iddia edilen diyaloglara ilişkin bazı ifadelerin, bağlamından koparılarak farklı bir amaçla servis edildiğini görmekteyiz.

Söz konusu diyalog, aile içinde, oyuncularımızla gerçekleşen ve profesyonel futbolun doğası gereği her takımda benzer şekilde yaşanabilecek son derece doğal bir iletişimin parçasıdır.

Futbolun içinde bu tür sohbetler ve zaman zaman espri düzeyinde geçen konuşmalar olağandır. Bu tür anlık diyaloglar üzerinden takımımıza dair farklı anlamlar çıkarılması futbolun doğasına aykırıdır.

Oyuncularımızın bu tür başlıklar üzerinden hedef haline getirilmesine müsaade etmeyiz.

Bu takım, sezon boyunca sahada ortaya koyduğu mücadele, birliktelik ve karakterle Fenerbahçe formasının ne anlama geldiğini defalarca göstermiştir.

Bu emeği ve bu duruşu tek bir başlık üzerinden tartışmaya açmak, bu formayı taşıyan oyuncularımıza haksızlıktır.

Fenerbahçe; teknik ekibi, oyuncuları ve yönetimiyle bir bütündür. Bu bütünlüğü hedef alan hiçbir girişime alan açılmayacaktır.

Göreve geldiğimiz günden bu yana kulübümüzde planlı bir prim sistemi uygulanmakta olup, bu sistem oyuncularımızla karşılıklı mutabakatla belirlenmiş ve aynı çerçevede devam etmektedir. Tüm ödemeler belirlenen sistem doğrultusunda, zamanında ve eksiksiz şekilde gerçekleştirilmektedir.

Oyuncularımızın bu tür başlıklar üzerinden yıpratılmasına yol açan yaklaşımlara karşı gerekli hassasiyet gösterilmiş; aile içindeki bir konuşmayı maksadını aşacak şekilde dışarıya taşıyan kişiyle yollarımız ayrılmıştır.

takımımızın tek odağı; teknik direktörümüz Domenico Tedesco önderliğinde, oyuncularımızla birlikte önümüzdeki maçlar ve hedeflerimiz doğrultusunda mücadelemizi en güçlü şekilde sürdürmektir.

Bu süreçte hocamıza ve oyuncularımıza olan inancımız ve desteğimiz tamdır."

https://x.com/Fenerbahce/status/2034315091332530199?s=20

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Pep Guardiola ile dalga geçtiler: İspanyol teknik direktörden Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çeken rakamlar!
Chelsea-PSG maçındaki kağıt anları için dünyaca ünlü teknik direktörden sert çıkış: "Kafayı yemiş"
