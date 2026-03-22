Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Gaziantep maçı sonrası karar verildi: Yıldız isimle yollar ayrılıyor

Fenerbahçe’nin Manchester United’dan transfer ettiği orta saha oyuncusu Fred'in ülkesine döneceği ve Türkiye defterini kapatacağı iddia edildi.

Fenerbahçe’nin 2023 yazında Manchester United’dan kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in sezon sonu takıma veda edeceği konuşuluyor. Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Brezilyalı futbolcunun takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

BREZİLYA BASINI YAZDI

Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Devre arasında Atlético Mineiro'ya transferi gündeme gelen Fred için Brezilya temsilcisi resmi adımları atmaya hazırlanıyor.

"KORKUNÇ VE KÖTÜ HİSSEDİYORUM"


Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe, 90+10'da yediği golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Oyuna sonradan dahil olan Fred maç sonunda şöyle konuşmuştu:

"Çok zor, kendimi çok korkunç ve kötü hissediyorum! Kazanmamız gereken bir maçtı! Golü bulduk ve golü yememeliydik. Bu akşam çok üzüleceğiz ama yarından itibaren kafamızı kaldırıp çalışmaya devam etmeliyiz. Takım olarak umudumuzun düşmesine izin vermemeliyiz. Bu maç bize ders olsun ki önümüzdeki maçları kazanalım."

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
