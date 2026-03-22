Elon Musk, "Galaktik medeniyet kuruyoruz" diyerek yeni projesini duyurdu: Terafab

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Elon Musk, cumartesi akşamı Austin'deki eski Seaholm Elektrik Santrali'nde gerçekleştirdiği etkinlikte Terafab planlarına dair detaylar paylaştı. Milyarder iş insanı, Tesla ve SpaceX ortaklığındaki devasa çip üretim tesisini "Galaktik bir medeniyet başlatıyoruz" sözleriyle duyurdu.
Şubat ayında SpaceX bünyesine katılan yapay zeka girişimi xAI da projenin kilit parçalarından biri konumunda yer alıyor.
Yalnızca sıfırdan çip üretim tesisi kurma fikri bile sektör uzmanları tarafından oldukça zorlu bulunuyor. Aşılması gereken birçok sorun var; sermaye, teknik bilgi birikimi ve özel araç ihtiyacından bunlardan bazıları. Nitekim Morgan Stanley analistleri, yayınladıkları yeni raporda süreci "insanüstü çaba ve güç gerektiren bir iş" olarak nitelendirdi.
Elon Musk, Terafab'ın çip test etmek, revize etmek ve üretmek için gereken tüm donanıma sahip kapsamlı bir tesis olacağını belirtti. Normalde dökümhane dışında yapılan doğrulama aşamalarını doğrudan tesisin içine taşımayı hedefleyen Musk, şöyle konuştu:
"Bildiğim kadarıyla, mantık devrelerini ve belleği tasarlamak, paketlemeyi yapmak, test etmek, ardından maske tasarımı yapmak, maskeleri iyileştirmek ve bu döngüyü sürekli tekrarlamak için gerekli her şeye sahip bir tesis dünyanın hiçbir yerinde yok."
Açıklamalara göre Terafab bantlarından iki farklı çip türü çıkacak. İlk çip türü, ağırlıklı olarak Optimus ve tam otonom sürüş için geliştirilen Tesla araçlarına özel tasarlanacak. Musk, Optimus birimlerinin sayısının arabalardan 10 ila 100 kat daha fazla olmasını beklediği için odak noktasının özellikle insansı robotlar olacağını vurguladı.
D3 adı verilen diğer çip ise tamamen uzay ortamına özel yapılandırılacak. Gelecekte veri merkezlerinin büyük kısmının alçak yörüngede yer alacağını öngören yönetici, güneş enerjisiyle çalışan yapay zeka uydularına ihtiyaç duyulacağını aktardı. Bununla birlikte uzayda yapay zeka kullanmanın maliyetinin dünyadaki maliyetlerin altına düşeceğini iddia ediyor.