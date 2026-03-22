Elon Musk, "Galaktik medeniyet kuruyoruz" diyerek yeni projesini duyurdu: Terafab

Tesla ve SpaceX ortaklığında kurulan devasa çip üretim tesisi Terafab'ın detayları ortaya çıktı. Tesis bünyesinde sadece otonom araçlar ve insansı robotlar için değil, alçak yörüngede görev yapacak güneş enerjili yapay zeka uyduları için de özel çipler üretilecek.

Elon Musk,
, cumartesi akşamı Austin'deki eski Seaholm Elektrik Santrali'nde gerçekleştirdiği etkinlikte Terafab planlarına dair detaylar paylaştı. Milyarder iş insanı, ve ortaklığındaki devasa çip üretim tesisini "Galaktik bir medeniyet başlatıyoruz" sözleriyle duyurdu.

0:00 135
HABERİN ÖZETİ

Elon Musk, Tesla ve SpaceX ortaklığıyla Tesla araçları, Optimus robotları ve uzay ortamına özel yapay zeka uyduları için çip üretmeyi hedefleyen "Terafab" adlı devasa bir çip üretim tesisi kuracağını duyurdu.
Elon Musk, Tesla ve SpaceX ortaklığında, tüm çip üretim aşamalarını kapsayacak "Terafab" adlı devasa bir tesis kuracağını açıkladı.
Terafab, Tesla araçları ve Optimus robotları için özel çipler ile uzay ortamına yönelik D3 yapay zeka çipleri üretecek.
Tesis, çip tasarımı, üretimi, paketlemesi ve testi dahil tüm süreçleri tek çatı altında toplayarak sektörde benzersiz olmayı hedefliyor.
Yapay zeka girişimi xAI projenin kilit parçalarından biri olacak ve Musk projeyi "Galaktik bir medeniyet başlatıyoruz" sözleriyle duyurdu.
Morgan Stanley analistleri, sıfırdan böyle bir tesis kurmanın sermaye, teknik bilgi ve özel araç ihtiyacı nedeniyle "insanüstü çaba" gerektiren çok zorlu bir görev olduğunu belirtiyor.
Şubat ayında SpaceX bünyesine katılan girişimi xAI da projenin kilit parçalarından biri konumunda yer alıyor.

MORGAN STANLEY ANALİSTLERİNE GÖRE ÇOK ZOR BİR GÖREV

Yalnızca sıfırdan çip üretim tesisi kurma fikri bile sektör uzmanları tarafından oldukça zorlu bulunuyor. Aşılması gereken birçok sorun var; sermaye, teknik bilgi birikimi ve özel araç ihtiyacından bunlardan bazıları. Nitekim Morgan Stanley analistleri, yayınladıkları yeni raporda süreci "insanüstü çaba ve güç gerektiren bir iş" olarak nitelendirdi.

TÜM AŞAMALAR TEK ÇATI ALTINDA TOPLANIYOR

Elon Musk, Terafab'ın çip test etmek, revize etmek ve üretmek için gereken tüm donanıma sahip kapsamlı bir tesis olacağını belirtti. Normalde dökümhane dışında yapılan doğrulama aşamalarını doğrudan tesisin içine taşımayı hedefleyen Musk, şöyle konuştu:

"Bildiğim kadarıyla, mantık devrelerini ve belleği tasarlamak, paketlemeyi yapmak, test etmek, ardından maske tasarımı yapmak, maskeleri iyileştirmek ve bu döngüyü sürekli tekrarlamak için gerekli her şeye sahip bir tesis dünyanın hiçbir yerinde yok."

İKİ FARKLI ÇİP TÜRÜ BANTTAN İNECEK

Açıklamalara göre Terafab bantlarından iki farklı çip türü çıkacak. İlk çip türü, ağırlıklı olarak Optimus ve tam otonom sürüş için geliştirilen Tesla araçlarına özel tasarlanacak. Musk, Optimus birimlerinin sayısının arabalardan 10 ila 100 kat daha fazla olmasını beklediği için odak noktasının özellikle insansı robotlar olacağını vurguladı.

D3 adı verilen diğer çip ise tamamen uzay ortamına özel yapılandırılacak. Gelecekte veri merkezlerinin büyük kısmının alçak yörüngede yer alacağını öngören yönetici, güneş enerjisiyle çalışan yapay zeka uydularına ihtiyaç duyulacağını aktardı. Bununla birlikte uzayda yapay zeka kullanmanın maliyetinin dünyadaki maliyetlerin altına düşeceğini iddia ediyor.

