Apple’ın iPhone planı değişiyor: Katlanabilir iPhone Fold yolda

Apple cephesinde uzun yıllardır alışılmış bir düzen vardı. Her sonbaharda tanıtılan iki standart ve iki Pro model, şirketin iPhone tarafındaki omurgasını oluşturuyordu. Ama görünen o ki bu tablo artık değişiyor. Sızdırılan yeni yol haritasına göre Apple, önümüzdeki dönemde çok daha geniş bir ürün yelpazesiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.
Üstelik bu değişim sadece model sayısıyla sınırlı değil. Şirketin daha cesur tasarımlara yöneldiği, hatta yıllardır konuşulan katlanabilir iPhone fikrini gerçeğe dönüştürmeye yaklaştığı anlaşılıyor.
Bu dönüşüm aslında bir süredir kendini hissettiriyordu. Geçtiğimiz yıllarda çıkan iPhone 16e ve iPhone Air modelleri, Apple’ın klasik çizginin dışına çıkmaya başladığını göstermişti. Şirket, daha önce bütçe dostu iPhone SE serisini seyrek aralıklarla güncelliyordu. Ancak şubat ayında tanıtılan iPhone 16e ile birlikte ilkbahar dönemine yayılan yeni bir ürün döngüsünün temeli atıldı.
Yakın zamanda gelen iPhone 17e de bu yaklaşımın geçici olmadığını ortaya koydu. Sonbaharda tanıtılan iPhone Air ise alışılmış dört modelleri dizilimini bozdu. Ne var ki bu modelin pazardaki konumu biraz belirsiz kaldı; bu da satış tarafında hedeflenen tabloyu getirmedi.
Sızıntılara göre Apple, bu yılın sonbaharında iki ya da üç yeni cihaz tanıtabilir. Beklenen modeller arasında iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max öne çıkıyor. Asıl dikkat çeken cihaz ise kuşkusuz iPhone Fold.
Apple’ın tamamen yeni tasarıma sahip ilk katlanabilir telefonu olması beklenen bu model, şirket adına yalnızca yeni bir ürün değil, aynı zamanda yeni bir dönem anlamına geliyor. Yani açıkçası Apple, uzun süredir konuşulan ama hep temkinli yaklaştığı bir alana nihayet adım atabilir.
Yine de takvim tarafında bazı soru işaretleri var. Bazı analistler, iPhone Fold’un sonbahar lansmanına yetişmeyebileceğini, hatta aralık ayına sarkabileceğini söylüyor. Bu da Apple’ın geleneksel tanıtım düzeninden bir kez daha uzaklaşabileceği anlamına geliyor.
Yol haritasının 2027 ayağı ise daha da hareketli görünüyor. İlkbahar döneminde iPhone 18e, standart iPhone 18 ve iPhone Air 2 modellerinin sahneye çıkması bekleniyor. Böylece Apple’ın yılı yalnızca bir lansman dönemiyle değil, birden fazla ürün dalgasıyla yönetmek istediği daha net hale geliyor.
Sonbahar tarafında ise çok daha iddialı bir cihazdan söz ediliyor. Sızıntılara göre Apple, 2027’de tamamen çerçevesiz, ekranı kenarlara kadar uzanan özel tasarımlı iPhone 20 modelini tanıtabilir. Bu modelin “Ultra” adıyla gelmesi de ihtimaller arasında.
Bununla da sınırlı değil. Şirketin kapaklı tasarıma sahip yeni bir katlanabilir model üzerinde de testler yaptığı belirtiliyor. Henüz netleşmiş bir ürün gibi görünmese de, Apple’ın katlanabilir telefon kategorisini tek modelle bırakmak istemediği anlaşılıyor.
Not: Görseller temsili olarak kullanılmıştır.