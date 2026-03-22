Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Apple'ın iPhone planı değişiyor: Katlanabilir iPhone Fold yolda

Apple cephesinde uzun yıllardır alışılmış bir düzen vardı. Her sonbaharda tanıtılan iki standart ve iki Pro model, şirketin iPhone tarafındaki omurgasını oluşturuyordu. Ama görünen o ki bu tablo artık değişiyor. Sızdırılan yeni yol haritasına göre Apple, önümüzdeki dönemde çok daha geniş bir ürün yelpazesiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Üstelik bu değişim sadece model sayısıyla sınırlı değil. Şirketin daha cesur tasarımlara yöneldiği, hatta yıllardır konuşulan katlanabilir iPhone fikrini gerçeğe dönüştürmeye yaklaştığı anlaşılıyor.

2
İPHONE SERİSİNDE YENİ DÖNEM

Bu dönüşüm aslında bir süredir kendini hissettiriyordu. Geçtiğimiz yıllarda çıkan iPhone 16e ve iPhone Air modelleri, Apple’ın klasik çizginin dışına çıkmaya başladığını göstermişti. Şirket, daha önce bütçe dostu iPhone SE serisini seyrek aralıklarla güncelliyordu. Ancak şubat ayında tanıtılan iPhone 16e ile birlikte ilkbahar dönemine yayılan yeni bir ürün döngüsünün temeli atıldı.

Yakın zamanda gelen iPhone 17e de bu yaklaşımın geçici olmadığını ortaya koydu. Sonbaharda tanıtılan iPhone Air ise alışılmış dört modelleri dizilimini bozdu. Ne var ki bu modelin pazardaki konumu biraz belirsiz kaldı; bu da satış tarafında hedeflenen tabloyu getirmedi.

3
GÖZLER İPHONE FOLD’DA

Sızıntılara göre Apple, bu yılın sonbaharında iki ya da üç yeni cihaz tanıtabilir. Beklenen modeller arasında iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max öne çıkıyor. Asıl dikkat çeken cihaz ise kuşkusuz iPhone Fold.

Apple’ın tamamen yeni tasarıma sahip ilk katlanabilir telefonu olması beklenen bu model, şirket adına yalnızca yeni bir ürün değil, aynı zamanda yeni bir dönem anlamına geliyor. Yani açıkçası Apple, uzun süredir konuşulan ama hep temkinli yaklaştığı bir alana nihayet adım atabilir.

4
Yine de takvim tarafında bazı soru işaretleri var. Bazı analistler, iPhone Fold’un sonbahar lansmanına yetişmeyebileceğini, hatta aralık ayına sarkabileceğini söylüyor. Bu da Apple’ın geleneksel tanıtım düzeninden bir kez daha uzaklaşabileceği anlamına geliyor.

5
2027 PLANI DAHA DA YOĞUN

Yol haritasının 2027 ayağı ise daha da hareketli görünüyor. İlkbahar döneminde iPhone 18e, standart iPhone 18 ve iPhone Air 2 modellerinin sahneye çıkması bekleniyor. Böylece Apple’ın yılı yalnızca bir lansman dönemiyle değil, birden fazla ürün dalgasıyla yönetmek istediği daha net hale geliyor.

6
Sonbahar tarafında ise çok daha iddialı bir cihazdan söz ediliyor. Sızıntılara göre Apple, 2027’de tamamen çerçevesiz, ekranı kenarlara kadar uzanan özel tasarımlı iPhone 20 modelini tanıtabilir. Bu modelin “Ultra” adıyla gelmesi de ihtimaller arasında.

Bununla da sınırlı değil. Şirketin kapaklı tasarıma sahip yeni bir katlanabilir model üzerinde de testler yaptığı belirtiliyor. Henüz netleşmiş bir ürün gibi görünmese de, Apple’ın katlanabilir telefon kategorisini tek modelle bırakmak istemediği anlaşılıyor.

Not: Görseller temsili olarak kullanılmıştır.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.