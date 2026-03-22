Bıçaklayan da çocuk bıçaklanan da! Yan bakma kavgası kanlı bitti

Samsun'un İlkadım ilçesinde boş bir alanda meydana gelen olayda; 17 yaşındaki A.A., üç arkadaşıyla yürüdüğü sırada başka bir grupla 'yan bakma' nedeniyle tartışmaya girdi.

BOYNUNDAN BIÇAKLADILAR

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, A.A. boynundan bıçaklanarak yaralandı. Yaralı çocuk, olay yerine gelen ambulansla Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

2'Sİ ÇOCUK 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, olayla ilgili M.O.H.H. (20), M.A.O.O. (17) ve A.A.J.J.’yi (15) gözaltına aldı. M.O.H.H. Gazi Polis Merkezi’ne götürülürken, yaşı küçük olan iki şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan, ikisi çocuk üç kişi bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.