MSB acı haberi duyurdu! Katar'daki helikopter kazasında 3 Türk personel şehit oldu

ABD - İsrail ve İran savaşında sık sık füze ve drone saldırılarının hedefi olan Körfez ülkelerinden Katar'da, bir askeri helikopterin teknik arıza nedeniyle ülkenin kara sularına düştüğü açıklanmıştı. Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, helikopterin rutin görevini yerine getirirken teknik arıza yaşadığı belirtildi. Kazadan saatler sonra Katar İçişleri Bakanlığı, helikopter kazasında 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, kazada 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 1 ASELSAN personelinden oluşan 2 teknisyenin şehit olduğunu açıkladı. Kaza kırımın kesin nedeninin ise Katar makamlarınca yapılacak inceleme sonucunda belirleneceği belirtildi.

MSB'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti arasındaki askerî iş birliği ve koordinasyon faaliyetleri, mevcut anlaşma ve planlamalar çerçevesinde kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopter, 21 Mart akşamı ilk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle kaza-kırıma uğrayarak denize düşmüştür.



Derhâl başlatılan arama-kurtarma faaliyeti ile helikopterin enkazına ve şehitlerimizin naaşına ulaşılmıştır. Kazada helikopterde bulunan dört Katar Silahlı Kuvvetler personeli, bir Türk Silahlı Kuvvetleri personelimiz ile ASELSAN personeli iki Teknisyenimiz şehit olmuştur. Kaza kırımın kesin nedeni Katar makamlarınca yapılacak inceleme sonucunda belirlenecektir.

Bu elim kazada hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Katar Silahlı Kuvvetlerine, ASELSAN’a, Türk Milleti ile kardeş Katar halkına baş sağlığı dileriz."

