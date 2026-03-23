 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe'de transferde gövde gösterisi! İngiliz devleri ile yarışa girdi: Barcelona'nın 65 milyonluk yıldızı için operasyon başladı

Fenerbahçe’de son yılların ses getirecek transfer operasyonu için düğmeye basıldı. Sarı-lacivertliler, Barcelona’nın satış listesine koyduğu 65 milyon Euro’luk dünya yıldızını kadrosuna katmak için devlerle yarışa girdi. Sakatlık kabusuna son verecek o isim için İngiliz devleri Arsenal ve Chelsea de pusuda bekliyor. Kanarya, lig bitmeden bu transferi bitirip dünyada ses getirmeye hazırlanıyor. İşte o isim...

Trendyol devi ’de transfer hareketliliği erken başladı. Yeni sezonda Avrupa’da ve ligde mutlak başarı hedefleyen sarı-lacivertli yönetim, savunma hattını dünya çapında bir isimle güçlendirmek için kolları sıvadı.

BARCELONA'NIN YILDIZI HEDEFTE

Yeni Asır'da yer alan habere göre Kanarya, ’nın Fransız sağ beki Jules Kounde’yi gözüne kestirdi.

SEMEDO VE MERT MÜLDÜR’ÜN GELECEĞİ BELİRSİZ

Sağ bek rotasyonunda Mert Müldür ve Nelson Semedo gibi isimlere sahip olan Fenerbahçe, özellikle Semedo’nun sık sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu bölgede büyük sıkıntı yaşamıştı. Her iki oyuncunun da sözleşmesi 30 Haziran 2027’de sona erecek olsa da, yönetimin o bölgeyi "eksizsiz" bir hale getirmek için Kounde isminde karar kıldığı öğrenildi.

BARÇA SATIŞ LİSTESİNE KOYDU, RAKİPLER DEVLEŞTİ

2022 yazında Sevilla’dan tam 50 milyon Euro karşılığında Barcelona’ya transfer olan 27 yaşındaki yıldızın, Katalan ekibi tarafından satış listesine konulduğu ileri sürülüyor. Ancak Fenerbahçe’nin bu transferdeki tek engeli bonservis maliyeti değil. İngiliz devleri Arsenal ve Chelsea’nin de Fransız oyuncu için pusuda beklemesi, transferin zorluk derecesini artırıyor.

BU SEZON İSTATİSTİKLERİ

1.80 boyundaki yıldız oyuncu, bu sezon La Liga’da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Katalan ekibiyle 25 maça çıkan Kounde, 1 gol 3 asistlik performansa imza attı. Yıldız savunmacının Transfermarkt güncel piyasa değeri ise 65 Milyon Euro olarak gösteriliyor.

OPERASYON LİG BİTMEDEN BAŞLIYOR

Fenerbahçe yönetimi, Avrupa devlerinin araya girmesini engellemek adına elini çabuk tutmak istiyor. Gelen bilgilere göre sarı-lacivertli yönetim, lig sona ermeden hem Barcelona hem de oyuncu cephesiyle ikna turlarını başlatacak.

