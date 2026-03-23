Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe'de yılın ilk transferi belli oldu! Canlı yayında duyuruldu: Anlaşma tamam, genç golcü geliyor

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, transferde geleceğin kadrosunu kurmak için dev bir adım attı. Sarı-lacivertliler, Almanya’nın Holstein Kiel takımında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki gurbetçi golcü ile her konuda anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.03.2026
saat ikonu 11:31
|
GÜNCELLEME:
23.03.2026
saat ikonu 11:31

Şampiyonluk yolunda Galatasaray ile nefes kesen bir rekabet içinde olan , bir yandan sahaya odaklanırken diğer yandan gelecek sezonun kadro planlaması için dev bir adım attı.

HÜCUMA GENÇ TAKVİYE

Sarı-lacivertli yönetim, Almanya’da sergilediği performansla "geleceğin golcüsü" olarak adlandırılan 18 yaşındaki santrfor Emin Torunoğulları ile her konuda anlaşmaya vararak operasyonunun fitilini ateşledi.

SALİM MANAV CANLI YAYINDA DUYURDU: GENÇ YILDIZ KANARYA OLUYOR

Gazeteci Salim Manav, canlı yayında Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran müjdeyi verdi. Sarı-lacivertli yönetimin, Avrupa pazarındaki geniş kapsamlı scout taramaları sonucunda Holstein Kiel forması giyen gurbetçi oyuncu ile el sıkıştığını belirten Manav, bu hamlenin kulübün "potansiyelli genç yetenek" stratejisinin en taze ürünü olduğunu vurguladı.

MALİYETİ VE SÖZLEŞME DETAYLARI NETLEŞTİ

Fenerbahçe’nin bu operasyon için kasasından çıkacak rakamlar da belli oldu. Sarı-lacivertliler, Emin Torunoğulları transferi için Alman ekibi Holstein Kiel’e sadece 200 bin Euro civarında bir yetiştirme bedeli ödeyecek. Genç golcünün imza takvimi ise takıma katılacağı döneme göre şekillenecek. Transferin devre arasında resmiyete dökülmesi durumunda 4.5 yıllık, sezon sonuna bırakılması halindeyse 5 yıllık uzun vadeli bir sözleşme imzalanması bekleniyor.

PİVOT FORVET ÖZELLİKLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Holstein Kiel U19 takımında sergilediği performansla scout ekiplerinden tam not alan 1.85 boyundaki Emin Torunoğulları, pivot forvet özelliklerinin yanı sıra sağ ayağını kullanma becerisi ve bitiriciliğiyle ön plana çıkıyor. 2008 doğumlu genç yetenek, 2025/26 sezonunda çıktığı 15 resmi müsabakada 3 kez fileleri sarsmayı başarırken, Türkiye U17 ve U18 milli takımlarında da ay-yıldızlı formayı terleterek rüştünü ispatladı.

İSTATİSTİKLERİ GELECEK VADEDİYOR

Özellikle DFB-Pokal der Junioren organizasyonunda görev aldığı kritik anlarda skora katkı vermesiyle bilinen Emin, her 134 dakikada bir tabelayı değiştirerek gelişim potansiyelini rakamlarına da yansıtmış durumda. Fiziksel avantajını hava toplarında etkili bir şekilde kullanan genç golcü, resmi imzaların atılmasının ardından Fenerbahçe’nin hücum hattına taze kan olarak dahil edilecek ve sarı-lacivertli formanın gelecekteki en büyük gol umutlarından biri olacak.

ETİKETLER
#Futbol
#Futbol
#transfer
#Fenerbahçe
#Emin Torunoğulları
#Genç Golcü
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.