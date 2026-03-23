Fenerbahçe'de yılın ilk transferi belli oldu! Canlı yayında duyuruldu: Anlaşma tamam, genç golcü geliyor

Şampiyonluk yolunda Galatasaray ile nefes kesen bir rekabet içinde olan Fenerbahçe, bir yandan sahaya odaklanırken diğer yandan gelecek sezonun kadro planlaması için dev bir adım attı.

HÜCUMA GENÇ TAKVİYE

Sarı-lacivertli yönetim, Almanya’da sergilediği performansla "geleceğin golcüsü" olarak adlandırılan 18 yaşındaki santrfor Emin Torunoğulları ile her konuda anlaşmaya vararak transfer operasyonunun fitilini ateşledi.

SALİM MANAV CANLI YAYINDA DUYURDU: GENÇ YILDIZ KANARYA OLUYOR

Gazeteci Salim Manav, canlı yayında Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran müjdeyi verdi. Sarı-lacivertli yönetimin, Avrupa pazarındaki geniş kapsamlı scout taramaları sonucunda Holstein Kiel forması giyen gurbetçi oyuncu ile el sıkıştığını belirten Manav, bu hamlenin kulübün "potansiyelli genç yetenek" stratejisinin en taze ürünü olduğunu vurguladı.

MALİYETİ VE SÖZLEŞME DETAYLARI NETLEŞTİ

Fenerbahçe’nin bu operasyon için kasasından çıkacak rakamlar da belli oldu. Sarı-lacivertliler, Emin Torunoğulları transferi için Alman ekibi Holstein Kiel’e sadece 200 bin Euro civarında bir yetiştirme bedeli ödeyecek. Genç golcünün imza takvimi ise takıma katılacağı döneme göre şekillenecek. Transferin devre arasında resmiyete dökülmesi durumunda 4.5 yıllık, sezon sonuna bırakılması halindeyse 5 yıllık uzun vadeli bir sözleşme imzalanması bekleniyor.

PİVOT FORVET ÖZELLİKLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Holstein Kiel U19 takımında sergilediği performansla scout ekiplerinden tam not alan 1.85 boyundaki Emin Torunoğulları, pivot forvet özelliklerinin yanı sıra sağ ayağını kullanma becerisi ve bitiriciliğiyle ön plana çıkıyor. 2008 doğumlu genç yetenek, 2025/26 sezonunda çıktığı 15 resmi müsabakada 3 kez fileleri sarsmayı başarırken, Türkiye U17 ve U18 milli takımlarında da ay-yıldızlı formayı terleterek rüştünü ispatladı.

İSTATİSTİKLERİ GELECEK VADEDİYOR

Özellikle DFB-Pokal der Junioren organizasyonunda görev aldığı kritik anlarda skora katkı vermesiyle bilinen Emin, her 134 dakikada bir tabelayı değiştirerek gelişim potansiyelini rakamlarına da yansıtmış durumda. Fiziksel avantajını hava toplarında etkili bir şekilde kullanan genç golcü, resmi imzaların atılmasının ardından Fenerbahçe’nin hücum hattına taze kan olarak dahil edilecek ve sarı-lacivertli formanın gelecekteki en büyük gol umutlarından biri olacak.