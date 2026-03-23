Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Süper Lig’de yılın bombası: Victor Osimhen Türkiye'de kulüp satın alıyor! İşte o takım...

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray’ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen, Türk futbolunda taşları yerinden oynatacak dev bir yatırıma hazırlanıyor. Nijeryalı yıldızın, Türkiye’de köklü bir kulübü satın alarak Nijerya ile İstanbul arasında dev bir "futbol köprüsü" kuracağı iddia edildi. İşte o kulüp...

GİRİŞ:
23.03.2026
saat ikonu 11:14
GÜNCELLEME:
23.03.2026
saat ikonu 11:14

Galatasaray formasıyla kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Nijeryalı süper yıldız , sadece saha içindeki golleriyle değil, saha dışındaki dev yatırımıyla da Türkiye gündemine damga vurmaya hazırlanıyor.

Afrik-Foot’un haberine göre; 27 yaşındaki golcü, Türkiye ile Nijerya arasında dev bir köprüsü kurmak için kolları sıvadı.

HEDEFTEKİ KULÜP: İSTANBULSPOR!

Osimhen’in, sosyal medya fenomeni Carterefe ile yaptığı canlı yayında paylaştığı planlara göre, yıldız oyuncunun rotası . Haberin detaylarında, Osimhen’in Türkiye’de ikinci lig seviyesinde bir kulübe yatırım yapmayı planladığı ve bu doğrultuda sarı-siyahlı ekibi satın alarak radikal bir projeyi hayata geçirmek istediği belirtiliyor.

GENÇ YETENEKLER İÇİN "KURTULUŞ YOLU" OLACAK

Osimhen’in bu hamlesi sıradan bir ticari yatırımın çok ötesinde. Lagos sokaklarından dünya yıldızlığına uzanan kendi kariyer yolculuğundan ilham alan Nijeryalı forvet, şu sistemi kurmayı hedefliyor:

Nijerya’da kurulacak altyapı organizasyonuyla en yetenekli gençler keşfedilecek. Keşfedilen bu yetenekler, Osimhen’in sahibi olacağı Türk kulübüne getirilerek Avrupa futboluna adapte edilecek ve sonrasında Türkiye’de pişen oyuncular, sistemli bir şekilde büyük kulüplere ihraç edilecek.

"Genç yeteneklerin fırsat bulmakta çektiği zorlukları en iyi ben bilirim. Bu süreci onlar için daha kolay ve erişilebilir hale getirmek istiyorum."

NİJERYA FUTBOL TARİHİNDE BİR İLK OLABİLİR

Gayrimenkul yatırımlarıyla bilinen Osimhen, bu adımıyla Nijeryalı futbolcular arasında da nadir bir kulübe girecek. Genelde eski futbolcuların menajerlik veya akademi direktörlüğü yaptığı Nijerya futbolunda, doğrudan kulüp sahipliği oldukça sıra dışı bir durum. Eğer iddialar gerçekleşirse, Osimhen; Kunle Soname ve Shola Akinlade gibi iş insanlarının domine ettiği "kulüp sahipliği" arenasına giren ilk faal Nijeryalı süper yıldız olacak.

GALATASARAY TARAFTARI HEYECANLI

Osimhen’in Türkiye’de böyle bir yatırıma girişmesi, oyuncunun Türkiye’ye ve Türk futboluna olan bağlılığının bir kanıtı olarak yorumlanıyor. Transfer dönemlerinde adı dünya devleriyle anılan golcünün, Türkiye’yi bir "futbol merkezi" olarak konumlandırması hem ligimizin marka değerine hem de Nijeryalı gençlerin hayallerine büyük katkı sunacak gibi görünüyor.

