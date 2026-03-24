Fenerbahçe'den Hollanda çıkarması! Aynı takımdan 3 oyuncu tribünden izlendi, yönetimden onay çıktı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışı nefes kesen bir finale doğru ilerlerken, Fenerbahçe yönetimi transferde "erken kalkan yol alır" stratejisini devreye soktu.
Gelecek sezonun iskeletini oluşturmak isteyen kanarya, rotayı Hollanda Eredivisie'ye çevirdi. Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları’nın yerinden takip ettiği Nijmegen-Heerenveen mücadelesi, sarı-lacivertlilerin yeni hedef listesini de netleştirdi.
Fenerbahçe savunmasındaki yerli rotasyonunu güçlendirmek için tanıdık bir isme kilitlendi. Trabzonspor altyapısından yetişen ve bonservisi Ajax’ta bulunan Ahmetcan Kaplan, sergilediği performansla yeniden listenin ilk sırasına yerleşti.
23 yaşındaki stoper, kiralık olarak forma giydiği Nijmegen’de bu sezon 31 maçta görev alarak istikrar abidesi oldu. Teknik heyetin "tam not" verdiği genç savunmacı için Ajax ile pazarlık masasına oturulması planlanıyor.
Skor üreten kanat oyuncusu eksikliğini gidermek isteyen Fenerbahçe, 2004 doğumlu gurbetçi yetenek Başar Önal için şartları zorlayacak. Kariyerinin en parlak dönemini geçiren 21 yaşındaki sol kanat, bu sezon 29 karşılaşmada sergilediği 8 gol ve 8 asistlik performansla parmak ısırtıyor. Avrupa'nın birçok kulübünün takibinde olan genç oyuncu için Fenerbahçe'nin elini çabuk tutmak istediği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin en büyük operasyonu ise orta sahada yaşanacak. Fred ve Alvarez ile yollarını ayırmayı planlayan, İsmail Yüksek’in de Avrupa’ya transfer ihtimalini değerlendiren yönetim, Kodai Sano isminde karar kıldı.
22 yaşındaki Japon orta saha oyuncusu için geçtiğimiz devre arasında Ajax’ın yaptığı 12.5 milyon Euro'luk teklif kulübü tarafından reddedilmişti. Wolfsburg ve Crystal Palace gibi ekiplerin de peşinde olduğu Sano, bu sezon 32 resmi maçta 3 gol ve 8 asistlik katkısıyla modern orta saha tanımını tam anlamıyla karşılıyor.
|Oyuncu
|Pozisyon
|Yaş
|Mevcut Kulüp
|Lig Maçları
|Dakika
|Gol
|Asist
|Transfer Durumu
|Ahmetcan Kaplan
|Stoper
|23
|NEC Nijmegen
|31
|2628
|3
|-
|Fenerbahçe ilgileniyor, durumu araştırılıyor.
|Başar Önal
|Sol Kanat
|21
|Nijmegen
|29
|2092
|8
|8
|Fenerbahçe'nin listesinde, şartlar zorlanacak.
|Kodai Sano
|Orta Saha
|22
|Hollanda Ekibi
|32
|2880
|3
|8
|Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyuncu, Ajax'ın teklifi veto edilmişti. Wolfsburg ve Crystal Palace da devrede.