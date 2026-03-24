Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Fenerbahçe'den Hollanda çıkarması! Aynı takımdan 3 oyuncu tribünden izlendi, yönetimden onay çıktı

Süper Lig'de şampiyonluk inadını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun kadro mühendisliği için kolları sıvadı. Sarı-lacivertli kurmayların Hollanda seferinden tam 3 müjdeli haber birden geldi. İşte o isimler...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.03.2026
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
24.03.2026
saat ikonu 10:01

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışı nefes kesen bir finale doğru ilerlerken, Fenerbahçe yönetimi transferde "erken kalkan yol alır" stratejisini devreye soktu.

Gelecek sezonun iskeletini oluşturmak isteyen kanarya, rotayı Hollanda Eredivisie'ye çevirdi. Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları’nın yerinden takip ettiği Nijmegen-Heerenveen mücadelesi, sarı-lacivertlilerin yeni hedef listesini de netleştirdi.

SAVUNMAYA "YERLİ" DUVAR: AHMETCAN KAPLAN YENİDEN GÜNDEMDE

Fenerbahçe savunmasındaki yerli rotasyonunu güçlendirmek için tanıdık bir isme kilitlendi. Trabzonspor altyapısından yetişen ve bonservisi Ajax’ta bulunan Ahmetcan Kaplan, sergilediği performansla yeniden listenin ilk sırasına yerleşti.

23 yaşındaki stoper, kiralık olarak forma giydiği Nijmegen’de bu sezon 31 maçta görev alarak istikrar abidesi oldu. Teknik heyetin "tam not" verdiği genç savunmacı için Ajax ile pazarlık masasına oturulması planlanıyor.

KANATLARDA FIRTINA ESTİRECEK: BAŞAR ÖNAL

Skor üreten kanat oyuncusu eksikliğini gidermek isteyen Fenerbahçe, 2004 doğumlu gurbetçi yetenek Başar Önal için şartları zorlayacak. Kariyerinin en parlak dönemini geçiren 21 yaşındaki sol kanat, bu sezon 29 karşılaşmada sergilediği 8 gol ve 8 asistlik performansla parmak ısırtıyor. Avrupa'nın birçok kulübünün takibinde olan genç oyuncu için Fenerbahçe'nin elini çabuk tutmak istediği öğrenildi.

ORTA SAHADA JAPON DİNAMOSU: KODAİ SANO SÜRPRİZİ

Fenerbahçe'nin en büyük operasyonu ise orta sahada yaşanacak. Fred ve Alvarez ile yollarını ayırmayı planlayan, İsmail Yüksek’in de Avrupa’ya transfer ihtimalini değerlendiren yönetim, Kodai Sano isminde karar kıldı.

22 yaşındaki Japon orta saha oyuncusu için geçtiğimiz devre arasında Ajax’ın yaptığı 12.5 milyon Euro'luk teklif kulübü tarafından reddedilmişti. Wolfsburg ve Crystal Palace gibi ekiplerin de peşinde olduğu Sano, bu sezon 32 resmi maçta 3 gol ve 8 asistlik katkısıyla modern orta saha tanımını tam anlamıyla karşılıyor.

OyuncuPozisyonYaşMevcut KulüpLig MaçlarıDakikaGolAsistTransfer Durumu
Ahmetcan KaplanStoper23NEC Nijmegen3126283-Fenerbahçe ilgileniyor, durumu araştırılıyor.
Başar ÖnalSol Kanat21Nijmegen29209288Fenerbahçe'nin listesinde, şartlar zorlanacak.
Kodai SanoOrta Saha22Hollanda Ekibi32288038Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyuncu, Ajax'ın teklifi veto edilmişti. Wolfsburg ve Crystal Palace da devrede.
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.