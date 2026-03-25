Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe'den çifte transfer operasyonu! Biri Madrid’den diğeri Barcelona’dan: İspanyollar 'Bitti' diyerek duyurdu

Fenerbahçe yönetimi, yeni sezonda "Yıldızlar Karması" kurmak için gözünü La Liga’nın zirvesine dikti. Biri Madrid’in savunma bakanı, diğeri Katalan devinin gol makinesi. Sarı-lacivertliler, sözleşmeleri sona eren iki dünya starı için dev paketi masaya koydu. İşte Avrupa’yı ayağa kaldıran o transfer operasyonunun tüm detayları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
25.03.2026
saat ikonu 09:46

Trendyol ’de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için "yok artık" dedirtecek bir transfer harekatının fitilini ateşledi.

Fenerbahçe'den çifte transfer operasyonu! Biri Madrid’den diğeri Barcelona’dan: İspanyollar 'Bitti' diyerek duyurdu

İspanyol medyasından Mundiario, sarı-lacivertli taraftarları ayağa kaldıracak dev iddiayı manşetlerine taşıdı. Kanarya, ve ’nın iki süper yıldızını aynı anda bitirmek için düğmeye bastı.

Fenerbahçe'den çifte transfer operasyonu! Biri Madrid’den diğeri Barcelona’dan: İspanyollar 'Bitti' diyerek duyurdu

REAL MADRİD’İN DUVARI RÜDİGER: 10 MİLYON EURO MASADA!

Savunma hattına dünya çapında bir lider arayan Fenerbahçe yönetimi, rotasını Madrid’e kırdı. İspanyol basınında "Son Dakika" koduyla paylaşılan habere göre; Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Antonio Rüdiger, sarı-lacivertlilerin bir numaralı hedefi.

Fenerbahçe'den çifte transfer operasyonu! Biri Madrid’den diğeri Barcelona’dan: İspanyollar 'Bitti' diyerek duyurdu

DEV TEKLİF

Fenerbahçe’nin, 33 yaşındaki Alman stoperin menajeriyle ilk teması kurduğu ve bonuslarla birlikte yıllık 10 milyon Euro’yu bulan astronomik bir sözleşme önerdiği iddia ediliyor.

Fenerbahçe'den çifte transfer operasyonu! Biri Madrid’den diğeri Barcelona’dan: İspanyollar 'Bitti' diyerek duyurdu

VEDA KESİNLEŞTİ

Bugün gelen son bilgilere göre tecrübe abidesi stoperin Real Madrid ile bağlarını kopardığı ve yeni maceraya hazır olduğu belirtildi. İspanyol gazeteleri, transferde en ciddi adımı atan kulübün açık ara Fenerbahçe olduğunu yazdı.

Fenerbahçe'den çifte transfer operasyonu! Biri Madrid’den diğeri Barcelona’dan: İspanyollar 'Bitti' diyerek duyurdu

FORVET HATTI POLONYALI GOL MAKİNESİNE EMANET!

Fenerbahçe’nin transfer listesindeki tek bomba Rüdiger değil. Sarı-lacivertliler, gol yollarındaki dünya markası Robert Lewandowski için de yeniden atağa kalktı. Barcelona’daki geleceği merak konusu olan ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Polonyalı yıldız için yönetimin ısrarı sürüyor.

Fenerbahçe'den çifte transfer operasyonu! Biri Madrid’den diğeri Barcelona’dan: İspanyollar 'Bitti' diyerek duyurdu

Daha önce hem sezon başında hem de devre arasında yoklanan Lewandowski için bu kez şartların oluştuğu vurgulanıyor. Katalan ekibinden ayrılma aşamasına gelen "Gol Makinesi"ne, sezon bitmeden resmi teklifin iletilmesi bekleniyor.

OyuncuKulüpOynadığı TakımlarKariyer İstatistikleri (Genel)2025/26 Sezonu Performansı
Antonio RüdigerReal MadridVfB Stuttgart
AS Roma
Chelsea
Real Madrid		580+ maç, 26 gol, 13 asist.Maç: 28
Gol: 1
Savunma Verisi: Maç başına 3.18 uzaklaştırma, %90'a yakın pas isabeti.
Disiplin: Henüz kırmızı kart görmedi, ligin en az kart gören elit stoperlerinden biri.
Robert LewandowskiFC BarcelonaZnicz Pruszków & Lech Poznań
Borussia Dortmund
Bayern Munich
FC Barcelona		Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü 3. oyuncusu. 600+ kulüp golü.Maç: 36
Gol: 16
Asist: 1

AVRUPA’DA SES GETİRECEK KADRO

Sadettin Saran ve kurmaylarının, önümüzdeki yıl sadece Türkiye’de değil, Avrupa kupalarında da kupa hedefleyen bir "Yıldızlar Karması" kurmak istediği biliniyor. Hem Rüdiger’in hem de Lewandowski’nin boşa çıkacak olması, bu operasyonun önündeki en büyük engel olan bonservis bariyerini de ortadan kaldırıyor.

Fenerbahçe'den çifte transfer operasyonu! Biri Madrid’den diğeri Barcelona’dan: İspanyollar 'Bitti' diyerek duyurdu
ETİKETLER
#Spor
#barcelona
#süper lig
#real madrid
#Rudiger
#Lewandowski
#Fenerbahçe Transferi
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.