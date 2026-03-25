Fenerbahçe'den çifte transfer operasyonu! Biri Madrid’den diğeri Barcelona’dan: İspanyollar 'Bitti' diyerek duyurdu

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için "yok artık" dedirtecek bir transfer harekatının fitilini ateşledi.

İspanyol medyasından Mundiario, sarı-lacivertli taraftarları ayağa kaldıracak dev iddiayı manşetlerine taşıdı. Kanarya, Real Madrid ve Barcelona’nın iki süper yıldızını aynı anda bitirmek için düğmeye bastı.

REAL MADRİD’İN DUVARI RÜDİGER: 10 MİLYON EURO MASADA!

Savunma hattına dünya çapında bir lider arayan Fenerbahçe yönetimi, rotasını Madrid’e kırdı. İspanyol basınında "Son Dakika" koduyla paylaşılan habere göre; Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Antonio Rüdiger, sarı-lacivertlilerin bir numaralı hedefi.

DEV TEKLİF

Fenerbahçe’nin, 33 yaşındaki Alman stoperin menajeriyle ilk teması kurduğu ve bonuslarla birlikte yıllık 10 milyon Euro’yu bulan astronomik bir sözleşme önerdiği iddia ediliyor.

VEDA KESİNLEŞTİ

Bugün gelen son bilgilere göre tecrübe abidesi stoperin Real Madrid ile bağlarını kopardığı ve yeni maceraya hazır olduğu belirtildi. İspanyol gazeteleri, transferde en ciddi adımı atan kulübün açık ara Fenerbahçe olduğunu yazdı.

FORVET HATTI POLONYALI GOL MAKİNESİNE EMANET!

Fenerbahçe’nin transfer listesindeki tek bomba Rüdiger değil. Sarı-lacivertliler, gol yollarındaki dünya markası Robert Lewandowski için de yeniden atağa kalktı. Barcelona’daki geleceği merak konusu olan ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Polonyalı yıldız için yönetimin ısrarı sürüyor.

Daha önce hem sezon başında hem de devre arasında yoklanan Lewandowski için bu kez şartların oluştuğu vurgulanıyor. Katalan ekibinden ayrılma aşamasına gelen "Gol Makinesi"ne, sezon bitmeden resmi teklifin iletilmesi bekleniyor.

Oyuncu Kulüp Oynadığı Takımlar Kariyer İstatistikleri (Genel) 2025/26 Sezonu Performansı Antonio Rüdiger Real Madrid VfB Stuttgart

AS Roma

Chelsea

Real Madrid 580+ maç, 26 gol, 13 asist. Maç: 28

Gol: 1

Savunma Verisi: Maç başına 3.18 uzaklaştırma, %90'a yakın pas isabeti.

Disiplin: Henüz kırmızı kart görmedi, ligin en az kart gören elit stoperlerinden biri. Robert Lewandowski FC Barcelona Znicz Pruszków & Lech Poznań

Borussia Dortmund

Bayern Munich

FC Barcelona Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü 3. oyuncusu. 600+ kulüp golü. Maç: 36

Gol: 16

Asist: 1

AVRUPA’DA SES GETİRECEK KADRO

Sadettin Saran ve kurmaylarının, önümüzdeki yıl sadece Türkiye’de değil, Avrupa kupalarında da kupa hedefleyen bir "Yıldızlar Karması" kurmak istediği biliniyor. Hem Rüdiger’in hem de Lewandowski’nin boşa çıkacak olması, bu operasyonun önündeki en büyük engel olan bonservis bariyerini de ortadan kaldırıyor.