Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını usulsüzce sorgulamıştı! Açığa alınan memur konuştu: 'Özgür Özel neden öyle söyledi bilmiyorum'

Antalya’nın Kaş ilçesinde görevli tapu teknikeri Diyar A., Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ait tapu kayıtlarını usulsüz şekilde sorguladığı gerekçesiyle gözaltına alındı. 300 bin lira karşılığında kayıtlara baktığını söyleyen Diyar A., Özgür Özel'in neden daha fazla sayı verdiğini bilmediğini, kendisinin sadece 4 kayıt gördüğünü söylediği belirtildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 08:52
|
GÜNCELLEME:
25.03.2026
saat ikonu 08:57

CHP Genel Başkanı ’in Adalet Bakanı ’e yönelik ortaya attığı tapu iddialarına ilişkin gözaltına alınan Kaş Tapu Müdürlüğü'nde görev yapan kamu teknikeri Diyar A. her şey itiraf etti. Sosyal medyada tanıştığı Ayşegül isimli kadının yönlendirme ve ısrarıyla kayıtlara baktığını söyleyen Diyar A.'nın ifadesi ortaya çıktı.

"BEN SADECE 4 KAYIT GÖRDÜM"

Yapılan sorgulama sonucunda 4 ayrı tapu kaydına ulaştığını aktaran Diyar A., bu bilgileri mesaj yoluyla söz konusu kişiye gönderdiğini söyledi. Edinilen bilgiye göre Diyar A., Savcılık ifadesinde ise yeni bilgiler paylaştı. İfadesinde, "Özgür Özel'in neden daha fazla sayı verdiğini bilmiyorum ben sadece 4 kayıt gördüm. Ayşegül başka yerlerden sorgulamalar yapıldığını söylemişti. Ayşegül beni yönlendirerek bu şekilde bilgileri elde edince bana 300 bin TL para vermeyi teklif etti. Babamın Cumhuriyet Halk Partisine üyeliği vardır" dedi.
Öte yandan, söz konusu Ayşegül E.'nin de gözaltına alındığı öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Acı manzaraya yürek dayanmadı: Karısı öldü, yaşlı adam hastanelik oldu
Altın rekor düşüş sonrası yükselişe geçti! Fiyatlar bir anda fırladı: İşte 25 Mart 2026 güncel altın fiyatları
Burak Elmas kimdir, neden gözaltına alındı? Galatasaray eski Başkanı Burak Elmas tutuklandı mı?
