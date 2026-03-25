Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını usulsüzce sorgulamıştı! Açığa alınan memur konuştu: 'Özgür Özel neden öyle söyledi bilmiyorum'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yönelik ortaya attığı tapu iddialarına ilişkin gözaltına alınan Kaş Tapu Müdürlüğü'nde görev yapan kamu teknikeri Diyar A. her şey itiraf etti. Sosyal medyada tanıştığı Ayşegül isimli kadının yönlendirme ve ısrarıyla kayıtlara baktığını söyleyen Diyar A.'nın ifadesi ortaya çıktı.

"BEN SADECE 4 KAYIT GÖRDÜM"

Yapılan sorgulama sonucunda 4 ayrı tapu kaydına ulaştığını aktaran Diyar A., bu bilgileri mesaj yoluyla söz konusu kişiye gönderdiğini söyledi. Edinilen bilgiye göre Diyar A., Savcılık ifadesinde ise yeni bilgiler paylaştı. İfadesinde, "Özgür Özel'in neden daha fazla sayı verdiğini bilmiyorum ben sadece 4 kayıt gördüm. Ayşegül başka yerlerden sorgulamalar yapıldığını söylemişti. Ayşegül beni yönlendirerek bu şekilde bilgileri elde edince bana 300 bin TL para vermeyi teklif etti. Babamın Cumhuriyet Halk Partisine üyeliği vardır" dedi.

Öte yandan, söz konusu Ayşegül E.'nin de gözaltına alındığı öğrenildi.