SON DAKİKA!
Burak Elmas kimdir, neden gözaltına alındı? Galatasaray eski Başkanı Burak Elmas tutuklandı mı?

Ünlülere uyuşturucu operasyonu kapsamında yürütülen soruşturmada Galatasaray’ın eski başkanlarından Burak Elmas gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman’da yer aldı. Özellikle iş dünyası ve spor yönetiminin yakından tanıdığı Elmas, 2021 yılında Galatasaray başkanı olarak kısa bir dönem görev almıştı. Kulüp tarihinin en kısa başkanlarından birisi olan Elmas, daha sonraki süreçlerde sarı-kırmızılı kuılüpte yönetim kurulu üyeliği, futbol şube sorumluluğu gibi görevler üstlenmiştir. Peki Burak Elmas neden gözaltına alındı, kimdir? İşte, Burak Elmas’ın hayatı ve hakkında bilinenler…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 08:28
|
GÜNCELLEME:
25.03.2026
saat ikonu 08:28

Spor Kulübü’nün 38. başkanı olarak görev alan , ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu kapsamında ekipler tarafından gözaltına alındı ve sağlık kontrolünden geçti. Galatasaray’da ilk görevine henüz 23 yaşında PAF takım sorumlusu olarak başlayan Elmas, spor kariyerinin yanı sıra kimliğiyle de öne çıkmaktadır. Lise eğitimini Avusturya’da tamamladıktan sonra ABD’de de University of Denver'da finans ve pazarlama eğitimi almıştır. Sezginler Holding, Godiva İnvestment, Yıldız Holding gibi firmalarda üst düzey görevler yapmıştır. Peki Burak Elmas kimdir, tutuklandı mı? İşte, Burak Elmas’ın hayatı…

BURAK ELMAS KİMDİR?

Burak Elmas spor yöneticiliği ve iş dünyasındaki kariyeriyle öne çıkmıştır. 19 Mart 1974 yılında dünyaya gelen Elmas, 2021 yılında Galatasaray Spor Kulübü’nün başkanı olarak seçilmiştir.

Kulüp tarihinin en genç başkanlarından birisi olan Elmas, Galatasaray’da ilk görevini 1997 yılında henüz 23 yaşındayken PAF takım sorumlusu olarak üstlenmiştir.

Eğitim hayatını Avusturya Lisesi'nde tamamladıktan sonra ABD'de bulunan University of Denver'da finans ve pazarlama eğitimi almış ve Türkiye’ye dönmüştür.

Sezginler Holding’de yöneticilik, Godiva İnvestment bünyesinde çeşitli üst düzey görevler ve Yıldız Holding’de CEO ve Yönetim Kurulu üyeliği gibi görevler yapmıştır.

2021 yılında yapılan seçimlerde Galatasaray başkanı olarak aday olmuş ve 1541 oy alarak başkan seçilmiştir. 2 Haziran 2021 ve 14 Haziran 2022 tarihleri arasında başkanlık yapan Elmas, Galatasaray’da tarihin en kısa başkanlık dönemlerinden birisi olarak dikkat çekmiştir.

Başkanlık yapmadan önceki dönemde kulüp içinde yönetim kurulu üyeliği, futbol şube sorumluluğu gibi görevleri de bulunmaktadır.

BURAK ELMAS NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, toplumun genel ahlakının, toplum yapısının ve aile düzeninin korunması amacıyla ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, yapılan çalışmalar ve toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde, "kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran" 16 şüpheli hakkında talimatı verildiği bildirildi. Galatasaray eski başkanlarından Burak Elmas gözaltına alınan şüpheliler arasında yer aldı.

