Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Okan Buruk kararını verdi: 23 Milyon Euroluk yıldızla yollar ayrılıyor

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'a veda eden Galatasaray, rotayı tamamen yerel başarılara kırdı. Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda "çifte kupa" hedefiyle yoluna devam eden sarı-kırmızılılarda, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması başladı. Transferde dev adımlar atmaya hazırlanan yönetim, kadroda düşünülmeyen isimlerle yolları ayırma kararı aldı.

YASER ASPRİLLA DÖNEMİ SONA ERİYOR

Ara transfer döneminde büyük umutlarla Girona’dan kiralanan Kolombiyalı yetenek Yaser Asprilla için yolun sonu göründü. AS Colombia'da yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, genç futbolcunun sözleşmesinde yer alan 23 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

OKAN BURUK’UN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYAMADI

Teknik direktör Okan Buruk’un sistemine uyum sağlamakta zorlandığı belirtilen Asprilla’nın, kısıtlı sürede beklentilerin çok uzağında kaldığı ifade ediliyor. Haberin detaylarında şu dikkat çekici noktalar öne çıkıyor:

Konu Detaylar Süre Sorunu Asprilla, parçalı formayla çıktığı 7 maçta sadece 265 dakika sahada kalabildi. Skor Katkısı Yok Genç kanat oyuncusu, görev aldığı süre boyunca gol veya asist katkısı üretemedi. Özgüven Eksikliği Kolombiyalı futbolcunun kendisini kanıtlamak için önünde 9 maçlık bir periyot olsa da, teknik heyetin bu riske girmeyeceği vurgulanıyor.

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞME DURUMU

Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olan ve Girona ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda İspanya'ya geri dönecek. Galatasaray yönetiminin, bu dev bütçeyi yaz transfer döneminde daha efektif bölgelere harcayacağı gelen bilgiler arasında.