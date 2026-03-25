Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Okan Buruk kararını verdi: 23 Milyon Euroluk yıldızla yollar ayrılıyor

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray'da yaprak dökümü başlıyor. Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedefleyen Cimbom'da ilk ayrılık netleşti. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda, devre arasında büyük umutlarla kiralanan genç yıldız için karar verildi. İşte o isim ve ayrılığın detayları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 12:57
|
GÜNCELLEME:
25.03.2026
saat ikonu 13:04

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'a veda eden Galatasaray, rotayı tamamen yerel başarılara kırdı. Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda "çifte kupa" hedefiyle yoluna devam eden sarı-kırmızılılarda, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması başladı. Transferde dev adımlar atmaya hazırlanan yönetim, kadroda düşünülmeyen isimlerle yolları ayırma kararı aldı.

YASER ASPRİLLA DÖNEMİ SONA ERİYOR

Ara transfer döneminde büyük umutlarla Girona’dan kiralanan Kolombiyalı yetenek Yaser Asprilla için yolun sonu göründü. AS Colombia'da yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, genç futbolcunun sözleşmesinde yer alan 23 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

OKAN BURUK’UN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYAMADI

Teknik direktör Okan Buruk’un sistemine uyum sağlamakta zorlandığı belirtilen Asprilla’nın, kısıtlı sürede beklentilerin çok uzağında kaldığı ifade ediliyor. Haberin detaylarında şu dikkat çekici noktalar öne çıkıyor:

KonuDetaylar
Süre SorunuAsprilla, parçalı formayla çıktığı 7 maçta sadece 265 dakika sahada kalabildi.
Skor Katkısı YokGenç kanat oyuncusu, görev aldığı süre boyunca gol veya asist katkısı üretemedi.
Özgüven EksikliğiKolombiyalı futbolcunun kendisini kanıtlamak için önünde 9 maçlık bir periyot olsa da, teknik heyetin bu riske girmeyeceği vurgulanıyor.
PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞME DURUMU

Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olan ve Girona ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda İspanya'ya geri dönecek. Galatasaray yönetiminin, bu dev bütçeyi yaz transfer döneminde daha efektif bölgelere harcayacağı gelen bilgiler arasında.

ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.