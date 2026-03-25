Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaraylı Metehan Baltacı tahliye edildi! Okan Buruk ve futbolcular genç futbolcuyu yalnız bırakmadı

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Galatasaraylı Metehan Baltacı, bugün Çağlayan Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. Genç oyuncuyu bu kritik gününde teknik direktör Okan Buruk, kulüp yöneticileri ve futbolcu arkadaşları Kazımcan Karataş, Doğan Alemdar ile Bertuğ Yıldırım yalnız bırakmadı. Duruşma sonunda mahkeme, savcının görüşü doğrultusunda Metehan Baltacı'nın tahliyesine karar verdi. İşte detaylar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 12:17
|
GÜNCELLEME:
25.03.2026
saat ikonu 12:32

Bahis soruşturması kapsamında hakkında dava açılan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, "şike", "teşvik primi" ve "dolandırıcılığa teşebbüs" suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı.

Galatasaraylı Metehan Baltacı tahliye edildi! Okan Buruk ve futbolcular genç futbolcuyu yalnız bırakmadı

OKAN BURUK VE BAZI FUTBOLCULAR DESTEK İÇİN MAHKEME SALONUNDA

Duruşma öncesinde adliyeye gelen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile futbolcular Kazım Karataş, Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım, genç savunma oyuncusunu yalnız bırakmayarak desteklerini gösterdi.

Galatasaraylı Metehan Baltacı tahliye edildi! Okan Buruk ve futbolcular genç futbolcuyu yalnız bırakmadı

METEHAN BALTACI'NIN SAVUNMASI

Metehan Baltacı, mahkemede yaptığı savunmada şu ifadeleri kullandı:

"19 Mart 17 Nisan 2021 tarihlerinde bahis üyeliğim vardı. Bir yasal siteye üyeliğim vardı bu iki maça oynadım. U19 takımında yer alanlar A takımında yer alanlarla aynı yerde bulunmazlar bende o tarihlerde kimseyle irtibat halinde değildim A kadrosunda yer almadığım için söz konusu Galatasaray Rizespor maçında ve Göztepe Galatasaray maçında oynayanlarla iletişimim yoktu.

Oynadığım bahiste de para kazanmadım. Oynadığım bahis gol bahistir. 2023-2024 sezonunda Galatasaray’ın A kadrosunda yer aldım. İlk resmi maçıma bu sezonda çıktım. A takımında yer aldıktan sonra bahis oynamadım. Soruşturmada bahsi geçen mesaj içerikleri ise futbol camiasında herkesin konuştuğu tarzda içeriklerdir. Mesajlardan da anlaşılacağı üzere kimseyle anlaşıp şike anlaşması yapmadım. Mesajlarda gelen herhangi bir kupon da yoktur. Hesabıma gelen para da yoktur. Ayrıca dolandırıcılık suçlamasını kabul etmiyorum. Bahis oynamanın suç olduğunu bilmiyordum. Suç olmadığını düşünüyorum. Herhangi bir hileli hareketle kimseyi aldatmadım. 12 yaşından beridir futbolla ilgileniyorum yıllardır emek veriyorum bu duruma düşmekten üzüntü duyuyorum. Ayrıyeten TFF’den hak mahrumiyeti cezası aldım. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum."

Galatasaraylı Metehan Baltacı tahliye edildi! Okan Buruk ve futbolcular genç futbolcuyu yalnız bırakmadı

İDDİANAMEDEKİ ŞOK DETAYLAR: "2,5 ÜST" BAHSİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Şans Girişim ve TFF "suçtan zarar gören" taraf olarak yer alırken; Baltacı’nın bir bahis platformundaki üyelik numarası üzerinden yaptığı işlemler mercek altına alındı.

Maç TarihiEv SahibiDeplasmanBahis TürüKupon Detayı
19 Aralık 2021GSRizesporToplam gol 2,5 üstBaltacı'nın kendi maçlarının yanı sıra farklı spor dallarını da kuponuna eklediği, ancak bu ek maçlar nedeniyle kuponların kaybettiği belirtildi.
17 Nisan 2021GöztepeGSToplam gol 2,5 üstBaltacı'nın kendi maçlarının yanı sıra farklı spor dallarını da kuponuna eklediği, ancak bu ek maçlar nedeniyle kuponların kaybettiği belirtildi.

TELEFON KAYITLARI VE MESAJLAŞMALAR DOSYADA

Dosyaya giren incelemelerde, Baltacı’nın telefonunda yasa dışı bahis sitesine ait kupon görselleri bulundu. Ayrıca 2024 yılına ait kayıtlarda, Eyüpspor döneminde bir şahsa "Urfa Eyüp kg" şeklinde kupon önerisinde bulunduğu yazışmaların tespit edildiği aktarıldı.

Galatasaraylı Metehan Baltacı tahliye edildi! Okan Buruk ve futbolcular genç futbolcuyu yalnız bırakmadı

SAVCILIĞIN GÖRÜŞÜ: "HAKSIZ KAZANÇ AMACI"

İddianamede, sanığın taraf olduğu müsabakalara bahis yaparak haksız kazanç sağlamaya çalıştığı ve Şans Girişim’i zarara uğratmayı amaçladığı öne sürüldü. Kendi oynadığı maça dair tahmini tutsa da, kuponundaki diğer maçların yatması sebebiyle eylemin "dolandırıcılığa teşebbüs" aşamasında kaldığı değerlendirildi.

Galatasaraylı Metehan Baltacı tahliye edildi! Okan Buruk ve futbolcular genç futbolcuyu yalnız bırakmadı

METEHAN BALTACI TAHLİYE EDİLDİ

Duruşma savcısı Metehan Baltacı'nın tahliyesine karar verdi.

Galatasaraylı Metehan Baltacı tahliye edildi! Okan Buruk ve futbolcular genç futbolcuyu yalnız bırakmadı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray Liverpool maçında İstanbul’a hayran kalmıştı, şimdi imzaya geliyor! Dursun Özbek transferde bizzat devreye girdi
Fenerbahçe'den Dortmund'un yıldızına kanca! Tedesco onay verdi: Orta sahaya Alman panzeri geliyor
ETİKETLER
#Spor
#Spor
