Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, bir yandan saha içine odaklanırken bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması için düğmeye bastı. Sarı-lacivertli camiayı heyecanlandıran son iddia ise İtalya’dan geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe'de savunmaya dünya yıldızı! Yönetim onayı verdi: Oosterwolde gidiyor, Hollandalı duvar geliyor Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro planlaması kapsamında Inter'in tecrübeli stoperi Stefan de Vrij'ı gündemine aldı ve yönetim olumlu rapor verdi. Savunma hattına lider özellikli bir stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'ye Stefan de Vrij menajerler aracılığıyla önerildi. Sezon sonunda Inter ile sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki Hollandalı savunmacı için yönetim olumlu rapor verdi. Fenerbahçe'nin Milan Skriniar kalitesinde bir isim aradığı ve De Vrij'ın bu profile uyduğu belirtiliyor. Jayden Oosterwolde'nin yüksek bir bonservis bedeliyle Avrupa'ya gönderilmesi ve boşluğun De Vrij ile doldurulması planlanıyor. Stefan de Vrij bu sezon Inter formasıyla 14 resmi maçta süre aldı ve güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro.

MENAJERLER ÖNERDİ, YÖNETİM ONAY VERDİ

Savunma hattına lider özellikli bir stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe’ye, Inter’in tecrübeli ismi Stefan de Vrij’ın menajerler aracılığıyla önerildiği öne sürüldü. Transferfeed kaynaklı habere göre; sezon sonunda İtalyan deviyle sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki Hollandalı savunmacı için yönetim "olumlu" rapor verdi.

INTER’DEKİ EFSANE ORTAKLIK KADIKÖY’E Mİ TAŞINIYOR?

Haberin detaylarında, Fenerbahçe’nin Milan Skriniar kalitesinde bir isim aradığı ve De Vrij’ın bu profile tam uyduğu belirtiliyor. Hatırlanacağı üzere Stefan de Vrij ve Milan Skriniar, Inter’de tam 5 sezon boyunca yan yana oynayarak Avrupa’nın en geçilmez savunma duvarlarından birini oluşturmuştu.

OOSTERWOLDE GİDİYOR, TECRÜBE GELİYOR

Sarı-lacivertli kurmayların, genç yıldız Jayden Oosterwolde’yi yüksek bir bonservis bedeliyle Avrupa’ya ihraç etmeye hazırlandığı bilinirken, doğacak boşluğun De Vrij gibi tecrübeli bir isimle doldurulması planlanıyor.

STEFAN DE VRİJ’IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Inter formasıyla 14 resmi maçta süre alan Hollandalı yıldızın güncel piyasa değeri 3 milyon 500 bin Euro olarak gösteriliyor. Sözleşmesinin sona erecek olması, bu transferi Fenerbahçe için "fırsat transferi" kategorisine sokuyor.