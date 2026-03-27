Fenerbahçe'de savunmaya dünya yıldızı! Yönetim onayı verdi: Oosterwolde gidiyor, Hollandalı duvar geliyor

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, bir yandan saha içine odaklanırken bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması için düğmeye bastı. Sarı-lacivertli camiayı heyecanlandıran son iddia ise İtalya’dan geldi.
Savunma hattına lider özellikli bir stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe’ye, Inter’in tecrübeli ismi Stefan de Vrij’ın menajerler aracılığıyla önerildiği öne sürüldü. Transferfeed kaynaklı habere göre; sezon sonunda İtalyan deviyle sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki Hollandalı savunmacı için yönetim "olumlu" rapor verdi.
Haberin detaylarında, Fenerbahçe’nin Milan Skriniar kalitesinde bir isim aradığı ve De Vrij’ın bu profile tam uyduğu belirtiliyor. Hatırlanacağı üzere Stefan de Vrij ve Milan Skriniar, Inter’de tam 5 sezon boyunca yan yana oynayarak Avrupa’nın en geçilmez savunma duvarlarından birini oluşturmuştu.
Sarı-lacivertli kurmayların, genç yıldız Jayden Oosterwolde’yi yüksek bir bonservis bedeliyle Avrupa’ya ihraç etmeye hazırlandığı bilinirken, doğacak boşluğun De Vrij gibi tecrübeli bir isimle doldurulması planlanıyor.
Bu sezon Inter formasıyla 14 resmi maçta süre alan Hollandalı yıldızın güncel piyasa değeri 3 milyon 500 bin Euro olarak gösteriliyor. Sözleşmesinin sona erecek olması, bu transferi Fenerbahçe için "fırsat transferi" kategorisine sokuyor.