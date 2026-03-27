 | Serhat Yıldız

Galatasaray Hakan Çalhanoğlu transferinde mutlu sona yakın! Ödenecek bonservis belli oldu: Milli yıldız yuvaya dönüyor

Galatasaray’da Hakan Çalhanoğlu operasyonu resmen başladı. Milli yıldızın 'Çocukluk hayalim' dediği parçalı forma için geri sayım sürerken, Inter ile yürütülen pazarlıklarda sürpriz bir gelişme yaşandı. Cimbom, tecrübeli maestro için masaya koyduğu son rakamı belirledi. İşte o sürpriz paket...

GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 09:20
27.03.2026
saat ikonu 09:20

'de şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren , gelecek sezonun kadro planlaması için düğmeye bastı. Orta sahaya dünya yıldızı takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, uzun süredir listesinde bulunan milli yıldız için harekete geçti. İtalya'dan gelen son haberler, Cimbom'un bu kez transferi bitirmeye çok yakın olduğunu gösteriyor.

İNTER’İN İNADI KIRILDI

Geçtiğimiz dönemlerinde Inter’in kadro derinliği nedeniyle bırakmaya yanaşmadığı Hakan Çalhanoğlu için şartlar değişti. İtalyan deviyle sözleşmesini henüz uzatmayan ve mukavelesi 2027 yılında sona erecek olan 32 yaşındaki tecrübeli maestro için Inter, bu yaz gelecek teklifleri nakde çevirmeye sıcak bakıyor.

PAZARLIKLAR BAŞLADI!

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre; Inter kulübü Hakan için kapıyı 15-20 milyon euro bandından açtı. Ancak Galatasaray yönetiminin stratejisi oldukça net. Sarı-kırmızılı kurmaylar, milli futbolcu için belirledikleri tavan fiyatın üzerine çıkmama kararı aldı.

İşte Galatasaray’ın masadaki teklifi:

AçıklamaMiktar
Garanti Ücret8 Milyon Euro
Bonuslar2 Milyon Euro
Toplam Paket10 Milyon Euro

Galatasaray'ın 8+2 milyon euroluk bu teklifle İtalyan ekibini ikna etmeyi planladığı, başka bir yüksek teklif gelmemesi durumunda Inter'in bu rakama "evet" diyeceği belirtiliyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU GERİ SAYIMA GEÇTİ

Daha önce verdiği röportajlarda Galatasaray taraftarı olduğunu gizlemeyen ve "Çocukluk hayalim" diyerek parçalı formaya yeşil ışık yakan Hakan Çalhanoğlu'nun, kulüplerin anlaşması durumunda İstanbul'a gelmeye hazır olduğu öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığı adaylığı iddialarına son noktayı koydu! 'Kesinlikle bir daha...'
Fenerbahçe'de orta sahaya Alman Panzeri! Tedesco eski öğrencisi için bizzat devreye girdi
