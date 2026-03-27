Galatasaray Hakan Çalhanoğlu transferinde mutlu sona yakın! Ödenecek bonservis belli oldu: Milli yıldız yuvaya dönüyor

Süper Lig'de şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlaması için düğmeye bastı. Orta sahaya dünya yıldızı takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, uzun süredir listesinde bulunan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için harekete geçti. İtalya'dan gelen son haberler, Cimbom'un bu kez transferi bitirmeye çok yakın olduğunu gösteriyor.

İNTER’İN İNADI KIRILDI

Geçtiğimiz transfer dönemlerinde Inter’in kadro derinliği nedeniyle bırakmaya yanaşmadığı Hakan Çalhanoğlu için şartlar değişti. İtalyan deviyle sözleşmesini henüz uzatmayan ve mukavelesi 2027 yılında sona erecek olan 32 yaşındaki tecrübeli maestro için Inter, bu yaz gelecek teklifleri nakde çevirmeye sıcak bakıyor.

PAZARLIKLAR BAŞLADI!

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre; Inter kulübü Hakan için kapıyı 15-20 milyon euro bandından açtı. Ancak Galatasaray yönetiminin stratejisi oldukça net. Sarı-kırmızılı kurmaylar, milli futbolcu için belirledikleri tavan fiyatın üzerine çıkmama kararı aldı.

İşte Galatasaray’ın masadaki teklifi:

Açıklama Miktar Garanti Ücret 8 Milyon Euro Bonuslar 2 Milyon Euro Toplam Paket 10 Milyon Euro

Galatasaray'ın 8+2 milyon euroluk bu teklifle İtalyan ekibini ikna etmeyi planladığı, başka bir yüksek teklif gelmemesi durumunda Inter'in bu rakama "evet" diyeceği belirtiliyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU GERİ SAYIMA GEÇTİ

Daha önce verdiği röportajlarda Galatasaray taraftarı olduğunu gizlemeyen ve "Çocukluk hayalim" diyerek parçalı formaya yeşil ışık yakan Hakan Çalhanoğlu'nun, kulüplerin anlaşması durumunda İstanbul'a gelmeye hazır olduğu öğrenildi.