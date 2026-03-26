Fenerbahçe'de orta sahaya Alman Panzeri! Tedesco eski öğrencisi için bizzat devreye girdi

Trendyol Süper Lig devi Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro planlaması kapsamında rotasını Almanya’ya kırdı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız isimlerin mercek altına alındığı transfer listesinde, listenin bir numarasında yer alan Alman orta saha oyuncusu için sıcak saatler yaşanıyor.

Şampiyonluk hedefi doğrultusunda orta sahayı bir dünya yıldızıyla tahkim etmek isteyen Fenerbahçe yönetimi, menajerlik şirketi ROOF ile temaslarını sıklaştırdı.

GORETZKA KARARINI DÜNYA KUPASI ÖNCESİ VERECEK

Transfer piyasasındaki pek çok oyuncu geleceğini Dünya Kupası sonrasına bırakırken, Leon Goretzka’nın farklı bir strateji izlediği öğrenildi. 31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, kafa karışıklığı yaşamamak ve turnuvaya tamamen odaklanmak adına yeni kulübünü şimdiden belirlemek istiyor. Oyuncunun menajerlik şirketi ROOF, gelen teklifleri masaya yatırırken Avrupa devlerinin de bu süreci yakından takip ettiği biliniyor.

TRANSFERDE DOMENİCO TEDESCO FAKTÖRÜ

Fenerbahçe yönetimi, Leon Goretzka transferinde rakiplerinin bir adım önünde yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin en büyük kozu ise teknik direktör Domenico Tedesco. Goretzka'nın eski öğrencisi olması sebebiyle Tedesco'nun, resmi temaslar başladığında oyuncuyla bizzat görüşerek projeyi anlatması bekleniyor.

