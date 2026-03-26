Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe'de orta sahaya Alman Panzeri! Tedesco eski öğrencisi için bizzat devreye girdi

Yaz transfer dönemine damga vurmaya hazırlanan Fenerbahçe, Bayern Münih ile yol ayrımında olan dünyaca ünlü orta saha yıldızını kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Tecrübeli teknik adam Tedesco'nun eski öğrencisiyle bizzat görüşeceği bu dev operasyon, Avrupa futbol piyasasında taşları yerinden oynatacak. İşte o isim...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 09:42
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 09:42

Trendyol Süper Lig devi , gelecek sezonun kadro planlaması kapsamında rotasını Almanya’ya kırdı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız isimlerin mercek altına alındığı listesinde, listenin bir numarasında yer alan Alman orta saha oyuncusu için sıcak saatler yaşanıyor.

Şampiyonluk hedefi doğrultusunda orta sahayı bir dünya yıldızıyla tahkim etmek isteyen Fenerbahçe yönetimi, menajerlik şirketi ROOF ile temaslarını sıklaştırdı.

GORETZKA KARARINI DÜNYA KUPASI ÖNCESİ VERECEK

Transfer piyasasındaki pek çok oyuncu geleceğini Dünya Kupası sonrasına bırakırken, Leon Goretzka’nın farklı bir strateji izlediği öğrenildi. 31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, kafa karışıklığı yaşamamak ve turnuvaya tamamen odaklanmak adına yeni kulübünü şimdiden belirlemek istiyor. Oyuncunun menajerlik şirketi ROOF, gelen teklifleri masaya yatırırken Avrupa devlerinin de bu süreci yakından takip ettiği biliniyor.

TRANSFERDE DOMENİCO TEDESCO FAKTÖRÜ

Fenerbahçe yönetimi, Leon Goretzka transferinde rakiplerinin bir adım önünde yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin en büyük kozu ise teknik direktör . Goretzka'nın eski öğrencisi olması sebebiyle Tedesco'nun, resmi temaslar başladığında oyuncuyla bizzat görüşerek projeyi anlatması bekleniyor.

SEZON İSTATİSTİKLERİ VE BEKLENTİLER

OyuncuTakımMaç SayısıGolAsistDurum
GoretzkaBayern Münih3722Fenerbahçe'nin şartlarına sıcak bakıyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması geldi: Liverpool maçında sakatlanmıştı!
Fenerbahçe'den Dortmund'un yıldızına kanca! Tedesco onay verdi: Orta sahaya Alman panzeri geliyor
ETİKETLER
#Futbol
#transfer
#Fenerbahçe
#Bundesliga'da Maç
#Leon Goretzka
#Domenico Tedesco
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.