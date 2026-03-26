Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığı adaylığı iddialarına son noktayı koydu! 'Kesinlikle bir daha...'

Fenerbahçe’de Sadettin Saran’ın seçim kararının ardından gözlerin çevrildiği efsane başkan Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu. "Aday olacak mı?" sorularına son noktayı koyan Yıldırım, camiada deprem etkisi oluşturacak gizemli bir projeyi duyurdu. İşte detaylar...

GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 13:08
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 13:10

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışı nefes keserken, kulisleri ’ın seçim açıklamasıyla sarsıldı. Sarı-lacivertli taraftarların "Efsane Başkan geri mi dönüyor?" sorusuna cevap, bizzat ’dan geldi.

TRT Spor muhabiri Barış Yurduseven’in özel görüşmesini aktardığı haberde, Yıldırım hem adaylık iddialarına son noktayı koydu hem de gizemli bir projenin sinyalini verdi.

AZİZ YILDIRIM ADAY OLACAK MI?

Fenerbahçe’de Sadettin Saran’ın sezon sonunda olağanüstü genel kurula gidileceğini duyurması, sosyal medyada Aziz Yıldırım seslerinin yükselmesine neden olmuştu. Ancak gazeteci Barış Yurduseven, Aziz Yıldırım ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaşarak spekülasyonları bitirdi.

"KESİNLİKLE BİR DAHA ADAY OLMAYACAĞIM"

Yurduseven’in aktardığına göre Aziz Yıldırım şu kesin ifadeyi kullandı: "Kesinlikle bir daha Fenerbahçe başkan adayı olmayacağım."

"FENERBAHÇE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJEM VAR"

Başkanlık kapısını tamamen kapatan efsane isim, camiadan kopmayacağının altını çizdi. Yıldırım’ın açıklamaları, seçim sonrası Fenerbahçe’de yeni bir dönemin başlayacağına işaret ediyor. Yıldırım, kulübe olan bağlılığını şu sözlerle ifade etti: "Fenerbahçe’yi bırakmıyorum. Kulüple başkanlığım döneminden bile daha fazla ilgileneceğim. Fenerbahçe için çok önemli bir projem var ama asla bir daha aday olmayacağım."

FENERBAHÇE’DE SEÇİM SÜRECİ: SADETTİN SARAN VE YENİ DÖNEM

Sarı-lacivertli camiada Aziz Yıldırım’ın bahsettiği "dev proje" şimdiden merak konusu oldu. Taraftarlar; bu projenin bir altyapı yatırımı mı, tesisleşme hamlesi mi yoksa kulübün borç yapısıyla ilgili bir finansal model mi olduğunu tartışmaya başladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray 10 numarasını buldu! Transferde İngiltere çıkarması: Manchester United'ın yıldızı Aslan oluyor!
Galatasaray'ın Bernardo Silva transferine Ronaldo darbesi! Tam bitti derken tüm planlar altüst oldu
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
