Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığı adaylığı iddialarına son noktayı koydu! 'Kesinlikle bir daha...'

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışı nefes keserken, Fenerbahçe kulisleri Sadettin Saran’ın seçim açıklamasıyla sarsıldı. Sarı-lacivertli taraftarların "Efsane Başkan geri mi dönüyor?" sorusuna cevap, bizzat Aziz Yıldırım’dan geldi.

TRT Spor muhabiri Barış Yurduseven’in özel görüşmesini aktardığı haberde, Yıldırım hem adaylık iddialarına son noktayı koydu hem de gizemli bir projenin sinyalini verdi.

AZİZ YILDIRIM ADAY OLACAK MI?

Fenerbahçe’de Sadettin Saran’ın sezon sonunda olağanüstü genel kurula gidileceğini duyurması, sosyal medyada Aziz Yıldırım seslerinin yükselmesine neden olmuştu. Ancak gazeteci Barış Yurduseven, Aziz Yıldırım ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaşarak spekülasyonları bitirdi.

"KESİNLİKLE BİR DAHA ADAY OLMAYACAĞIM"

Yurduseven’in aktardığına göre Aziz Yıldırım şu kesin ifadeyi kullandı: "Kesinlikle bir daha Fenerbahçe başkan adayı olmayacağım."

"FENERBAHÇE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJEM VAR"

Başkanlık kapısını tamamen kapatan efsane isim, camiadan kopmayacağının altını çizdi. Yıldırım’ın açıklamaları, seçim sonrası Fenerbahçe’de yeni bir dönemin başlayacağına işaret ediyor. Yıldırım, kulübe olan bağlılığını şu sözlerle ifade etti: "Fenerbahçe’yi bırakmıyorum. Kulüple başkanlığım döneminden bile daha fazla ilgileneceğim. Fenerbahçe için çok önemli bir projem var ama asla bir daha aday olmayacağım."

FENERBAHÇE’DE SEÇİM SÜRECİ: SADETTİN SARAN VE YENİ DÖNEM

Sarı-lacivertli camiada Aziz Yıldırım’ın bahsettiği "dev proje" şimdiden merak konusu oldu. Taraftarlar; bu projenin bir altyapı yatırımı mı, tesisleşme hamlesi mi yoksa kulübün borç yapısıyla ilgili bir finansal model mi olduğunu tartışmaya başladı.