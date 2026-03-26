Galatasaray'ın Bernardo Silva transferine Ronaldo darbesi! Tam bitti derken tüm planlar altüst oldu

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk için mücadele eden ve Avrupa’da kalıcı başarı hedefleyen Galatasaray, transfer piyasasını altüst edecek bir hamle için kolları sıvadı.

HEDEF: BERNARDO SİLVA!

Sarı-kırmızılı yönetim, Manchester City’nin dünyaca ünlü maestrosu Bernardo Silva’yı listesine alarak futbol dünyasında taşları yerinden oynattı.

MANCHESTER CİTY’DEN AYRILIYOR, ROTA İSTANBUL MU?

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City ile kupalara ambargo koyan 31 yaşındaki Portekizli yıldızın, sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddiaları güçlendi. Transfer kulislerini hareketlendiren son dakika bilgisine göre; Galatasaray, Silva için maliyet araştırmalarına başladı.

Gazeteci Kutlu Akpınar’ın sosyal medya hesabından duyurduğu bu gelişme, sarı-kırmızılı taraftarları ayağa kaldırdı. Akpınar, "Bernardo Silva gelecek sezon için Galatasaray’ın listesinde" sözleriyle Aslan’ın dev operasyonunu resmen ilan etti.

RONALDO VS. GALATASARAY: DEV YARIŞ BAŞLADI!

Ancak bu rüya transferin önünde devasa engeller var. Portekizli süperstarın tek talibi Galatasaray değil.

CRİSTİANO RONALDO FAKTÖRÜ

Suudi Arabistan projesinin yüzü olan Ronaldo, milli takımdan arkadaşı Bernardo Silva’yı yanına çekmek için bizzat devreye girdi.

AMERİKA (MLS) RÜYASI

ABD ekiplerinin de Silva için astronomik teklifler hazırladığı ve oyuncunun ailesiyle birlikte yeni bir yaşam opsiyonu olarak bu teklife sıcak bakabileceği konuşuluyor.

AVRUPA'NIN ELİT SEVİYESİ Mİ, DEVASA KONTRATLAR MI?

Bernardo Silva, kariyerinin zirvesindeyken önünde zorlu bir yol ayrımı buldu. Ya Avrupa’nın rekabetçi ortamında kalıp Galatasaray ile yeni bir meydan okumaya "evet" diyecek ya da Suudi Arabistan ve MLS’in sunduğu rekor sözleşmeleri seçecek. Cimbom, Şampiyonlar Ligi kozunu ve İstanbul’un etkileyici atmosferini kullanarak yıldız oyuncuyu ikna etmeyi planlıyor.