Fenerbahçe transfer operasyonunu başlattı! İtalyanlar duyurdu: Roma'nın 'Dünya Şampiyonu' yıldızıyla resmi görüşmeler başladı

Süper Lig’de gelecek sezonun kadro planlamasına hız kesmeden başlayan Fenerbahçe, dünya futbolunun en büyük yıldızlarından birini listesine aldı.

İTALYANLAR DUYURDU: PAULO DYBALA HEDEFTE!

İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin Roma’nın Arjantinli süper solağı Paulo Dybala için düğmeye bastığını duyurdu.

İTALYAN GAZETECİ AÇIKLADI: "FENERBAHÇE MENAJERLE GÖRÜŞTÜ"

Dünyaca ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport muhabiri Matteo Nava, Dybala - Fenerbahçe flörtüne dair sıcak bilgileri paylaştı. Nava'nın açıklamalarına göre; sarı-lacivertli yönetim, Arjantinli yıldızın menajeriyle ilk resmi teması kurdu.

Roma ile olan sözleşmesinin sonuna gelen ve kontrat yenileme ihtimali düşük görülen 32 yaşındaki oyuncu için Nava şu ifadeleri kullandı: "Görüşmeler henüz başlangıç aşamasında ancak Dybala kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Türkiye’nin yanı sıra İspanya ve MLS (Amerika) ekiplerinden de ilgi var. Eğer transfer gerçekleşirse, Dybala Fenerbahçe'ye çağ atlatır."

SAKATLIK DURUMU VE GERİ DÖNÜŞ TARİHİ

Yakın zamanda bir menisküs operasyonu geçiren Dybala'nın sağlık durumu da merak konusuydu. Tecrübeli yıldızın rehabilitasyon sürecinin olumlu ilerlediği ve 13 Nisan itibarıyla sahalara dönmesinin beklendiği belirtildi.

PAULO DYBALA’NIN KARİYER KARNESİ: BİR "DÜNYA KUPASI" ŞAMPİYONU

Juventus formasıyla efsaneleşen ve 100 gol barajını aşan "La Joya" lakaplı futbolcu, kalitesinden ödün vermiyor. İşte Dybala'nın güncel istatistikleri:

Özellik Değer Piyasa Değeri 5 Milyon Euro Bu Sezonki Performansı 22 Maç | 3 Gol | 4 Asist Milli Takım Arjantin ile 40 Maç | 2022 Dünya Kupası Şampiyonu Oynadığı Kulüpler Palermo, Juventus, Roma

FENERBAHÇE FORVET HATTINDA DÜNYA YILDIZI ARIYOR

Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, hücum hattında fark oluşturacak, hem skor üreten hem de oyun kuran bir "10 numara/forvet" profili üzerinde duruyor. Dybala, teknik kapasitesi ve duran top ustalığıyla bu tanıma tam uyan isim olarak görülüyor.