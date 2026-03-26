Galatasaray 10 numarasını buldu! Transferde İngiltere çıkarması: Manchester United'ın yıldızı Aslan oluyor!

Avrupa macerasına Liverpool karşısında veda eden Galatasaray, rotayı tamamen yerel kupalara ve gelecek sezonun kadro planlamasına çevirdi.

Trendyol Süper Lig’de üst üste dördüncü şampiyonluk için gün sayan ve Ziraat Türkiye Kupası’nı hedefleyen sarı-kırmızılılar, transfer piyasasını sarsacak bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

MANCHESTER UNİTED'IN YILDIZI ASLAN’IN RADARINDA

Transfer kulislerini hareketlendiren iddiaya göre Cimbom, Manchester United forması giyen Portekizli dünyaca ünlü 10 numara Bruno Fernandes için devreye girdi.

Transfeerfeed kaynaklı haberlere göre, 31 yaşındaki yıldız futbolcu İngiliz devinden ayrılmaya sıcak bakıyor. Kariyerinde yeni bir meydan okuma arayan Fernandes’in, Galatasaray’ın ilgisine nasıl bir cevap vereceği ise şimdiden merak konusu.

TRANSFERE BAYERN MÜNİH ENGELİ

Galatasaray'ın bu transfer yolculuğundaki tek talibi kendisi değil. Habere göre Alman panzeri Bayern Münih de Portekizli yıldızın durumunu yakından takip ediyor.

PİYASA DEĞERİ VE SEZON KARNESİ