Galatasaray 10 numarasını buldu! Transferde İngiltere çıkarması: Manchester United'ın yıldızı Aslan oluyor!

Avrupa macerasına Liverpool karşısında veda eden Galatasaray, rotayı tamamen yerel kupalara ve gelecek sezonun kadro planlamasına çevirdi.
Trendyol Süper Lig’de üst üste dördüncü şampiyonluk için gün sayan ve Ziraat Türkiye Kupası’nı hedefleyen sarı-kırmızılılar, transfer piyasasını sarsacak bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
Transfer kulislerini hareketlendiren iddiaya göre Cimbom, Manchester United forması giyen Portekizli dünyaca ünlü 10 numara Bruno Fernandes için devreye girdi.
Transfeerfeed kaynaklı haberlere göre, 31 yaşındaki yıldız futbolcu İngiliz devinden ayrılmaya sıcak bakıyor. Kariyerinde yeni bir meydan okuma arayan Fernandes’in, Galatasaray’ın ilgisine nasıl bir cevap vereceği ise şimdiden merak konusu.
Galatasaray'ın bu transfer yolculuğundaki tek talibi kendisi değil. Habere göre Alman panzeri Bayern Münih de Portekizli yıldızın durumunu yakından takip ediyor.
|Oyuncu
|Kulüp
|Sözleşme Sonu
|Piyasa Değeri
|Maç Sayısı
|Gol
|Asist
|Toplam Skor Katkısı
|Bruno Fernandes
|Manchester United
|2027
|40 Milyon Euro
|30
|8
|17
|25