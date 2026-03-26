Galatasaray 10 numarasını buldu! Transferde İngiltere çıkarması: Manchester United'ın yıldızı Aslan oluyor!

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluk yolunda ilerleyen Galatasaray, Avrupa'da ses getirecek bir operasyon için düğmeye bastı. İngiliz deviyle yolları ayırmaya hazırlanan Portekizli 10 numara, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Cimbom'un teklifine sıcak bakıyor. İşte o isim...

GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 10:18
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 10:18

Avrupa macerasına Liverpool karşısında veda eden Galatasaray, rotayı tamamen yerel kupalara ve gelecek sezonun kadro planlamasına çevirdi.

Trendyol ’de üst üste dördüncü şampiyonluk için gün sayan ve Ziraat Türkiye Kupası’nı hedefleyen sarı-kırmızılılar, transfer piyasasını sarsacak bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

MANCHESTER UNİTED'IN YILDIZI ASLAN’IN RADARINDA

Transfer kulislerini hareketlendiren iddiaya göre Cimbom, forması giyen Portekizli dünyaca ünlü 10 numara için devreye girdi.

Transfeerfeed kaynaklı haberlere göre, 31 yaşındaki yıldız futbolcu İngiliz devinden ayrılmaya sıcak bakıyor. Kariyerinde yeni bir meydan okuma arayan Fernandes’in, Galatasaray’ın ilgisine nasıl bir cevap vereceği ise şimdiden merak konusu.

TRANSFERE BAYERN MÜNİH ENGELİ

Galatasaray'ın bu transfer yolculuğundaki tek talibi kendisi değil. Habere göre Alman panzeri de Portekizli yıldızın durumunu yakından takip ediyor.

PİYASA DEĞERİ VE SEZON KARNESİ

OyuncuKulüpSözleşme SonuPiyasa DeğeriMaç SayısıGolAsistToplam Skor Katkısı
Bruno FernandesManchester United202740 Milyon Euro3081725
