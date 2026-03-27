Trendyol Süper Lig devi Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldıracak haber İspanya’dan geldi. Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son verecek bir "Dream Team" kurmak isteyen Sarı-Lacivertliler, gözünü Barcelona’nın 37 yaşındaki süper starı Robert Lewandowski’ye dikti.

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe'nin yeni golcüsü geliyor! Lewandowski ile görüşmeler başladı: Menajeriyle temas kuruldu Fenerbahçe, Barcelona'nın 37 yaşındaki yıldız futbolcusu Robert Lewandowski'yi transfer etmek için harekete geçti. Fenerbahçe yönetimi, Lewandowski'nin menajeriyle ilk resmi görüşmeyi gerçekleştirdi. Lewandowski'nin Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Tecrübeli golcüye MLS'ten teklifler olsa da Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi odaklı projesi öne çıkıyor. Lewandowski, bu sezon Barcelona formasıyla 37 maçta 16 gol ve 3 asist yaptı.

LEWA İÇİN BÜYÜK OPERASYON: MENAJERLE İLK TEMAS KURULDU

Sarı-lacivertli yönetim, sadece bir golcü değil, aynı zamanda dünya çapında bir marka transfer etmek amacıyla Polonyalı yıldızın menajeriyle ilk resmi görüşmeyi gerçekleştirdi. Lewandowski’nin sezon sonunda Barcelona ile olan sözleşmesinin sona erecek olması, Fenerbahçe’nin iştahını kabartıyor. Katalan ekibinin, yüksek maaşı ve yaş faktörü nedeniyle oyuncuyla yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

MLS DEĞİL, FENERBAHÇE PROJESİ!

İspanyol basınına yansıyan bilgilere göre; tecrübeli golcüye Amerika Birleşik Devletleri (MLS) ekiplerinden ciddi teklifler var. Ancak Fenerbahçe’nin sunduğu "Şampiyonlar Ligi odaklı rekabetçi proje" ve Türkiye'deki tutkulu futbol ortamının, Lewa’nın tercihini İstanbul’dan yana kullanmasında belirleyici olması bekleniyor.

YILDIZ GOLCÜNÜN İSTATİSTİKLERİ

"Yaş sadece bir sayıdan ibarettir" diyen Lewandowski, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 37 maçta 16 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyerek kalitesinden ödün vermediğini kanıtladı. Kariyerinde toplam 20 kez gol kralı olan, 2 kez FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu seçilen ve sayısız kupası bulunan "Bay Gol", Fenerbahçe’nin hücum hattındaki eksik parçayı tamamlamaya aday.

Öne Çıkan Başarılar 2 Kez Altın Ayakkabı Sahibi (2020-21, 2021-22) 20 Kez Gol Krallığı (Farklı turnuvalarda) FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu Ödülü

Fenerbahçe yönetimi, bu transferle hem sahadaki gücünü artırmayı hem de dünya futbol kamuoyunda büyük bir ses getirmeyi hedefliyor.