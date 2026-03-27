Fenerbahçe'nin yeni golcüsü geliyor! Lewandowski ile görüşmeler başladı: Menajeriyle temas kuruldu

Trendyol Süper Lig devi Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldıracak haber İspanya’dan geldi. Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son verecek bir "Dream Team" kurmak isteyen Sarı-Lacivertliler, gözünü Barcelona’nın 37 yaşındaki süper starı Robert Lewandowski’ye dikti.
Sarı-lacivertli yönetim, sadece bir golcü değil, aynı zamanda dünya çapında bir marka transfer etmek amacıyla Polonyalı yıldızın menajeriyle ilk resmi görüşmeyi gerçekleştirdi. Lewandowski’nin sezon sonunda Barcelona ile olan sözleşmesinin sona erecek olması, Fenerbahçe’nin iştahını kabartıyor. Katalan ekibinin, yüksek maaşı ve yaş faktörü nedeniyle oyuncuyla yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor.
İspanyol basınına yansıyan bilgilere göre; tecrübeli golcüye Amerika Birleşik Devletleri (MLS) ekiplerinden ciddi teklifler var. Ancak Fenerbahçe’nin sunduğu "Şampiyonlar Ligi odaklı rekabetçi proje" ve Türkiye'deki tutkulu futbol ortamının, Lewa’nın tercihini İstanbul’dan yana kullanmasında belirleyici olması bekleniyor.
"Yaş sadece bir sayıdan ibarettir" diyen Lewandowski, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 37 maçta 16 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyerek kalitesinden ödün vermediğini kanıtladı. Kariyerinde toplam 20 kez gol kralı olan, 2 kez FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu seçilen ve sayısız kupası bulunan "Bay Gol", Fenerbahçe’nin hücum hattındaki eksik parçayı tamamlamaya aday.
|Öne Çıkan Başarılar
|2 Kez Altın Ayakkabı Sahibi (2020-21, 2021-22)
|20 Kez Gol Krallığı (Farklı turnuvalarda)
|FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu Ödülü
Fenerbahçe yönetimi, bu transferle hem sahadaki gücünü artırmayı hem de dünya futbol kamuoyunda büyük bir ses getirmeyi hedefliyor.