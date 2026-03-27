Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe'de Asensio çılgınlığı! 7 kulüp birden devrede: İspanyollar peşini bırakmıyor

Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran, Avrupa devlerini ise üzen haber kulüp kulislerinden sızdı. Sezon başında Paris Saint-Germain’den ayrılarak sarı-lacivertli formayı sırtına geçiren ve kısa sürede takımın "vazgeçilmezi" haline gelen Marco Asensio için sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 10:27
|
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 10:27

Sergilediği üst düzey performansla eski günlerine nazire yapan , ülkesi ’da piyasasını birbirine kattı. Başta olmak üzere; Villarreal, Real Sociedad, Mallorca, Real Betis, Sevilla ve Celta Vigo, tecrübeli on numaranın durumunu sormak için menajerinin kapısını çaldı.

YÖNETİMDEN NET CEVAP: "TEKLİF BİLE GETİRMEYİN!"

Yıldız oyuncunun menajeri, Avrupa’dan gelen bu yoğun ilgiyi yönetimine iletti. Ancak sarı-lacivertli kurmayların cevabı oldukça sert ve net oldu: "Bize teklif getirmeyin, Asensio satılık değil."

Sezon başında 7.5 milyon euro bedelle kadroya dahil edilen İspanyol süper star için 20 milyon euroluk olası bir teklifin dahi değerlendirmeye alınmayacağı kulüp tarafından açıkça belirtildi.

YENİ SEZONDA İKİNCİ KAPTAN ASENSİO

Fenerbahçe yönetimi, Asensio'yu sadece bir oyuncu değil, takımın lider figürlerinden biri olarak görüyor. Bu bağlamda, önümüzdeki sezon için planlar da şimdiden yapıldı:

BaşlıkAçıklama
Pazubent GöreviTakımın birinci kaptanı Milan Skriniar’ın sahada olmadığı anlarda, kaptanlık bandı Marco Asensio’nun kolunda olacak.
Liderlik RolüYönetim, tecrübeli ismi takımın "beyni" ve saha içi komutanı olarak tescilledi.

YILDIZ OYUNCUDAN SADAKAT MESAJI: "BURADA MUTLUYUM"

Transfer dedikodularına son noktayı koyan isim ise bizzat Asensio oldu. Menajerine verdiği talimatta Fenerbahçe’deki huzurunu vurgulayan yıldız oyuncu, "Burada şu an çok mutluyum. Ayrılmak gibi bir düşüncem yok" diyerek taraftarın yüreğine su serpti.

TEDESCO’NUN "ÖZEL" İKİLİSİ: ASENSİO VE TALİSCA

Sarı-lacivertlilerin İtalyan teknik adamı , şampiyonluk yolunda stratejisini iki isim üzerine kurdu: Marco Asensio ve Anderson Talisca.

Tedesco'nun, her iki oyuncuyla da özel bir toplantı yaparak ligin kalan bölümünde daha fazla sorumluluk almalarını istediği, yıldız isimlerin de hocalarına tam destek sözü verdiği öğrenildi.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.