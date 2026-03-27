Fenerbahçe'de Asensio çılgınlığı! 7 kulüp birden devrede: İspanyollar peşini bırakmıyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Sergilediği üst düzey performansla eski günlerine nazire yapan Marco Asensio, ülkesi İspanya’da transfer piyasasını birbirine kattı. Başta Atletico Madrid olmak üzere; Villarreal, Real Sociedad, Mallorca, Real Betis, Sevilla ve Celta Vigo, tecrübeli on numaranın durumunu sormak için menajerinin kapısını çaldı.
Yıldız oyuncunun menajeri, Avrupa’dan gelen bu yoğun ilgiyi Fenerbahçe yönetimine iletti. Ancak sarı-lacivertli kurmayların cevabı oldukça sert ve net oldu: "Bize teklif getirmeyin, Asensio satılık değil."
Sezon başında 7.5 milyon euro bedelle kadroya dahil edilen İspanyol süper star için 20 milyon euroluk olası bir teklifin dahi değerlendirmeye alınmayacağı kulüp tarafından açıkça belirtildi.
Fenerbahçe yönetimi, Asensio'yu sadece bir oyuncu değil, takımın lider figürlerinden biri olarak görüyor. Bu bağlamda, önümüzdeki sezon için planlar da şimdiden yapıldı:
|Başlık
|Açıklama
|Pazubent Görevi
|Takımın birinci kaptanı Milan Skriniar’ın sahada olmadığı anlarda, kaptanlık bandı Marco Asensio’nun kolunda olacak.
|Liderlik Rolü
|Yönetim, tecrübeli ismi takımın "beyni" ve saha içi komutanı olarak tescilledi.
Transfer dedikodularına son noktayı koyan isim ise bizzat Asensio oldu. Menajerine verdiği talimatta Fenerbahçe’deki huzurunu vurgulayan yıldız oyuncu, "Burada şu an çok mutluyum. Ayrılmak gibi bir düşüncem yok" diyerek taraftarın yüreğine su serpti.
Sarı-lacivertlilerin İtalyan teknik adamı Domenico Tedesco, şampiyonluk yolunda stratejisini iki isim üzerine kurdu: Marco Asensio ve Anderson Talisca.
Tedesco'nun, her iki oyuncuyla da özel bir toplantı yaparak ligin kalan bölümünde daha fazla sorumluluk almalarını istediği, yıldız isimlerin de hocalarına tam destek sözü verdiği öğrenildi.