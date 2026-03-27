Sergilediği üst düzey performansla eski günlerine nazire yapan Marco Asensio, ülkesi İspanya’da transfer piyasasını birbirine kattı. Başta Atletico Madrid olmak üzere; Villarreal, Real Sociedad, Mallorca, Real Betis, Sevilla ve Celta Vigo, tecrübeli on numaranın durumunu sormak için menajerinin kapısını çaldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe'de Asensio çılgınlığı! 7 kulüp birden devrede: İspanyollar peşini bırakmıyor Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Marco Asensio'ya İspanya'dan yoğun transfer ilgisi olmasına rağmen, kulüp yönetimi oyuncuyu kesinlikle satmama kararı aldı. Marco Asensio, İspanya'da başta Atletico Madrid olmak üzere 7 kulübün transfer listesinde yer alıyor. Fenerbahçe yönetimi, Asensio için gelen teklifleri bile değerlendirmeye almayacağını net bir şekilde belirtti. Asensio'nun menajeri, oyuncunun Fenerbahçe'deki mutluluğunu ve ayrılma gibi bir düşüncesinin olmadığını yönetime iletti. Fenerbahçe yönetimi, Asensio'yu önümüzdeki sezon ikinci kaptan yapmayı planlıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco, şampiyonluk stratejisini Marco Asensio ve Anderson Talisca üzerine kurdu.

YÖNETİMDEN NET CEVAP: "TEKLİF BİLE GETİRMEYİN!"

Yıldız oyuncunun menajeri, Avrupa’dan gelen bu yoğun ilgiyi Fenerbahçe yönetimine iletti. Ancak sarı-lacivertli kurmayların cevabı oldukça sert ve net oldu: "Bize teklif getirmeyin, Asensio satılık değil."

Sezon başında 7.5 milyon euro bedelle kadroya dahil edilen İspanyol süper star için 20 milyon euroluk olası bir teklifin dahi değerlendirmeye alınmayacağı kulüp tarafından açıkça belirtildi.

YENİ SEZONDA İKİNCİ KAPTAN ASENSİO

Fenerbahçe yönetimi, Asensio'yu sadece bir oyuncu değil, takımın lider figürlerinden biri olarak görüyor. Bu bağlamda, önümüzdeki sezon için planlar da şimdiden yapıldı:

Başlık Açıklama Pazubent Görevi Takımın birinci kaptanı Milan Skriniar’ın sahada olmadığı anlarda, kaptanlık bandı Marco Asensio’nun kolunda olacak. Liderlik Rolü Yönetim, tecrübeli ismi takımın "beyni" ve saha içi komutanı olarak tescilledi.

YILDIZ OYUNCUDAN SADAKAT MESAJI: "BURADA MUTLUYUM"

Transfer dedikodularına son noktayı koyan isim ise bizzat Asensio oldu. Menajerine verdiği talimatta Fenerbahçe’deki huzurunu vurgulayan yıldız oyuncu, "Burada şu an çok mutluyum. Ayrılmak gibi bir düşüncem yok" diyerek taraftarın yüreğine su serpti.

TEDESCO’NUN "ÖZEL" İKİLİSİ: ASENSİO VE TALİSCA

Sarı-lacivertlilerin İtalyan teknik adamı Domenico Tedesco, şampiyonluk yolunda stratejisini iki isim üzerine kurdu: Marco Asensio ve Anderson Talisca.

Tedesco'nun, her iki oyuncuyla da özel bir toplantı yaparak ligin kalan bölümünde daha fazla sorumluluk almalarını istediği, yıldız isimlerin de hocalarına tam destek sözü verdiği öğrenildi.