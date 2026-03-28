Galatasaray’dan orta sahaya 45 milyon euroluk transfer! Manchester United’ın da peşinde olduğu dev isim için operasyon başladı

Yeni sezon hazırlıklarına erkenden başlayan sarı-kırmızılı yönetim, orta sahayı dünya çapında bir isimle güçlendirmek için rotayı İngiltere’ye kırdı.
Teknik Direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda harekete geçen Aslan, Aston Villa'nın dev ismi Amadou Onana’yı listesine ekledi.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, orta sahadaki sertlik ve fizik gücü sorununu Amadou Onana ile çözmeyi hedefliyor. 24 yaşındaki Belçikalı yıldız, hem defansif becerileri hem de hücum geçişlerindeki başarısıyla Avrupa devlerinin radarında.
|Özellik
|Değer
|Yaş
|24
|Boy
|1.95 m
|Mevki
|Defansif Orta Saha (6 Numara / Stoper)
|Güncel Piyasa Değeri
|45 Milyon Euro
|Sözleşme Bitiş Tarihi
|Haziran 2029
Sarı-kırmızılıların hocası Okan Buruk’un pres futboluna ve fiziksel oyun tarzına tam uyum sağlaması beklenen Onana, 1.95’lik boyuyla hava toplarında büyük bir üstünlük kuruyor. Aston Villa formasıyla bu sezon 31 maçta görev alan ve 2 bin 203 dakika sahada kalan genç yıldız, 2 golle de skor katkısı verdi.
Galatasaray’ın transferdeki en büyük engeli ise Premier Lig devi Manchester United. İngiliz basınına göre "Kırmızı Şeytanlar" da Belçikalı oyuncu için pusuda bekliyor. Ancak Galatasaray yönetimi, Şampiyonlar Ligi kozunu kullanarak oyuncuyu ikna etmeyi ve yaz transfer döneminde resmi imzaları attırmayı hedefliyor.
Kariyerinde henüz profesyonel bir kupa sevinci yaşamayan Amadou Onana, Belçika Milli Takımı ile kazandığı turnuva tecrübesini şampiyonluklarla taçlandırmak istiyor. Galatasaray’ın ligdeki dominasyonu ve Avrupa hedefi, oyuncunun bu motivasyonunu tetikleyen en büyük faktör olarak görülüyor.