Yeni sezon hazırlıklarına erkenden başlayan sarı-kırmızılı yönetim, orta sahayı dünya çapında bir isimle güçlendirmek için rotayı İngiltere’ye kırdı.

HABERİN ÖZETİ Galatasaray’dan orta sahaya 45 milyon euroluk transfer! Manchester United’ın da peşinde olduğu dev isim için operasyon başladı Galatasaray, orta sahayı Aston Villa'nın 24 yaşındaki Belçikalı oyuncusu Amadou Onana ile güçlendirmeyi hedefliyor. Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Amadou Onana'yı listesine ekledi. 24 yaşındaki Amadou Onana, 1.95 boyunda, defansif orta saha ve stoper pozisyonlarında oynayabilen bir oyuncu. Oyuncunun güncel piyasa değeri 45 Milyon Euro olarak belirtiliyor ve sözleşmesi Haziran 2029'da sona eriyor. Amadou Onana, bu sezon Aston Villa formasıyla 31 maçta görev aldı ve 2 gol attı. Galatasaray'ın transferdeki rakibi Premier Lig ekibi Manchester United. Kariyerinde profesyonel kupa sevinci yaşamayan Onana, şampiyonluk hedefiyle İstanbul'a gelmek istiyor.

Teknik Direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda harekete geçen Aslan, Aston Villa'nın dev ismi Amadou Onana’yı listesine ekledi.

ORTA SAHAYA BELÇİKALI DİNAMO: AMADOU ONANA KİMDİR?

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, orta sahadaki sertlik ve fizik gücü sorununu Amadou Onana ile çözmeyi hedefliyor. 24 yaşındaki Belçikalı yıldız, hem defansif becerileri hem de hücum geçişlerindeki başarısıyla Avrupa devlerinin radarında.

Özellik Değer Yaş 24 Boy 1.95 m Mevki Defansif Orta Saha (6 Numara / Stoper) Güncel Piyasa Değeri 45 Milyon Euro Sözleşme Bitiş Tarihi Haziran 2029

OKAN BURUK’UN "ARANAN KAN" DEDİĞİ İSİM

Sarı-kırmızılıların hocası Okan Buruk’un pres futboluna ve fiziksel oyun tarzına tam uyum sağlaması beklenen Onana, 1.95’lik boyuyla hava toplarında büyük bir üstünlük kuruyor. Aston Villa formasıyla bu sezon 31 maçta görev alan ve 2 bin 203 dakika sahada kalan genç yıldız, 2 golle de skor katkısı verdi.

TRANSFERDE DEV RAKİP: MANCHESTER UNİTED

Galatasaray’ın transferdeki en büyük engeli ise Premier Lig devi Manchester United. İngiliz basınına göre "Kırmızı Şeytanlar" da Belçikalı oyuncu için pusuda bekliyor. Ancak Galatasaray yönetimi, Şampiyonlar Ligi kozunu kullanarak oyuncuyu ikna etmeyi ve yaz transfer döneminde resmi imzaları attırmayı hedefliyor.

KUPA HASRETİNE İSTANBUL'DA SON VERMEK İSTİYOR

Kariyerinde henüz profesyonel bir kupa sevinci yaşamayan Amadou Onana, Belçika Milli Takımı ile kazandığı turnuva tecrübesini şampiyonluklarla taçlandırmak istiyor. Galatasaray’ın ligdeki dominasyonu ve Avrupa hedefi, oyuncunun bu motivasyonunu tetikleyen en büyük faktör olarak görülüyor.