Fenerbahçe'de Christopher Nkunku bombası! Milan kararını verdi: İşte bonservis bedeli...

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin ocak ayında kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı ancak bitiremediği Christopher Nkunku transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalya'dan gelen son dakika bilgileri, Kanarya'nın iştahını kabartacak cinsten. İşte detaylar...

GİRİŞ:
28.03.2026
saat ikonu 12:26
|
GÜNCELLEME:
28.03.2026
saat ikonu 12:28

Trendyol ve Ziraat Türkiye Kupası’nda mutlak şampiyonluk hedefleyen , bir yandan da gelecek sezonun mühendisliği için kolları sıvadı. 'da beklentilerin uzağında kalan ve bir rotasyon oyuncusuna dönüşen Fransız yıldız için İtalyan devinden sürpriz bir hamle geldi.

Fenerbahçe, Milan'da forma şansı bulmakta zorlanan ve takımdan ayrılmak isteyen Christopher Nkunku'yu transfer etmek için harekete geçti.
Milan, Nkunku'dan nakit girdisi sağlamak amacıyla gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Nkunku transferi için istenen bonservis bedeli 35 milyon Euro olarak belirtiliyor.
Fransız oyuncunun güncel piyasa değeri 28 milyon Euro ve Milan ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
Fenerbahçe'nin yanı sıra Suudi Arabistan kulüpleri ve Roma da Nkunku için pusuda bekliyor.
28 yaşındaki Nkunku, bu sezon Milan formasıyla 27 maçta 6 gol ve 3 asist kaydetti.
Fenerbahçe yönetimi, Ocak ayında gerçekleşmeyen transferi yaz döneminde daha güçlü bir teklifle yeniden denemeyi planlıyor.
MİLAN KAPIYI AÇTI: NKUNKU YOLCU MU?

İtalyan basınına yansıyan iddialara göre; Milan yönetimi, Nkunku’dan nakit girdisi sağlamak amacıyla gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Bu durum, teknik direktör hamlesiyle kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin iştahını kabarttı.

İŞTE NKUNKU TRANSFERİNİN MALİYETİ

Goal'de yer alan detaylara göre, bu transferin gerçekleşmesi için kulüplerin ciddi bir rakamı gözden çıkarması gerekiyor. Haberin detayları şöyle:

KategoriDetay
İstenen Bonservis35 milyon Euro
Güncel Piyasa Değeri28 milyon Euro
Sözleşme DurumuMilan ile 2030 yılına kadar kontratı bulunuyor
RakiplerFenerbahçe'nin yanı sıra Suudi Arabistan kulüpleri ve Roma da pusuda bekliyor

NKUNKU’NUN BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

28 yaşındaki Fransız hücumcu, bu sezon Milan formasıyla tüm kulvarlarda 27 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda takımına 6 gol ve 3 asistlik bir katkı sağladı. Form tutmakta zorlanan yıldız ismin, düzenli oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

FENERBAHÇE YAZIN YENİDEN HAREKETE GEÇECEK

Ocak ayında şartların oluşmaması nedeniyle transferi noktalayamayan sarı-lacivertli yönetimin, yaz döneminde Milan'ın kapısını çok daha güçlü bir teklifle çalması bekleniyor. Özellikle taraftarı heyecanlandıracak bir "yıldız" transferi isteyen Sadettin Saran ve kurmaylarının, Nkunku listesinin ilk sıralarında yer aldığı gelen bilgiler arasında.

