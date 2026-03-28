Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun mühendisliği için kolları sıvadı. Milan'da beklentilerin uzağında kalan ve bir rotasyon oyuncusuna dönüşen Fransız yıldız için İtalyan devinden sürpriz bir hamle geldi.

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe'de Christopher Nkunku bombası! Milan kararını verdi: İşte bonservis bedeli... Fenerbahçe, Milan'da forma şansı bulmakta zorlanan ve takımdan ayrılmak isteyen Christopher Nkunku'yu transfer etmek için harekete geçti. Milan, Nkunku'dan nakit girdisi sağlamak amacıyla gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Nkunku transferi için istenen bonservis bedeli 35 milyon Euro olarak belirtiliyor. Fransız oyuncunun güncel piyasa değeri 28 milyon Euro ve Milan ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. Fenerbahçe'nin yanı sıra Suudi Arabistan kulüpleri ve Roma da Nkunku için pusuda bekliyor. 28 yaşındaki Nkunku, bu sezon Milan formasıyla 27 maçta 6 gol ve 3 asist kaydetti. Fenerbahçe yönetimi, Ocak ayında gerçekleşmeyen transferi yaz döneminde daha güçlü bir teklifle yeniden denemeyi planlıyor.

MİLAN KAPIYI AÇTI: NKUNKU YOLCU MU?

İtalyan basınına yansıyan iddialara göre; Milan yönetimi, Nkunku’dan nakit girdisi sağlamak amacıyla gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Bu durum, teknik direktör hamlesiyle kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin iştahını kabarttı.

İŞTE NKUNKU TRANSFERİNİN MALİYETİ

Goal'de yer alan detaylara göre, bu transferin gerçekleşmesi için kulüplerin ciddi bir rakamı gözden çıkarması gerekiyor. Haberin detayları şöyle:

Kategori Detay İstenen Bonservis 35 milyon Euro Güncel Piyasa Değeri 28 milyon Euro Sözleşme Durumu Milan ile 2030 yılına kadar kontratı bulunuyor Rakipler Fenerbahçe'nin yanı sıra Suudi Arabistan kulüpleri ve Roma da pusuda bekliyor

NKUNKU’NUN BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

28 yaşındaki Fransız hücumcu, bu sezon Milan formasıyla tüm kulvarlarda 27 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda takımına 6 gol ve 3 asistlik bir katkı sağladı. Form tutmakta zorlanan yıldız ismin, düzenli oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

FENERBAHÇE YAZIN YENİDEN HAREKETE GEÇECEK

Ocak ayında şartların oluşmaması nedeniyle transferi noktalayamayan sarı-lacivertli yönetimin, yaz transfer döneminde Milan'ın kapısını çok daha güçlü bir teklifle çalması bekleniyor. Özellikle taraftarı heyecanlandıracak bir "yıldız" transferi isteyen Sadettin Saran ve kurmaylarının, Nkunku listesinin ilk sıralarında yer aldığı gelen bilgiler arasında.