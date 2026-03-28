Fenerbahçe'de Christopher Nkunku bombası! Milan kararını verdi: İşte bonservis bedeli...

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun mühendisliği için kolları sıvadı. Milan'da beklentilerin uzağında kalan ve bir rotasyon oyuncusuna dönüşen Fransız yıldız için İtalyan devinden sürpriz bir hamle geldi.
İtalyan basınına yansıyan iddialara göre; Milan yönetimi, Nkunku’dan nakit girdisi sağlamak amacıyla gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Bu durum, teknik direktör hamlesiyle kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin iştahını kabarttı.
Goal'de yer alan detaylara göre, bu transferin gerçekleşmesi için kulüplerin ciddi bir rakamı gözden çıkarması gerekiyor. Haberin detayları şöyle:
|Kategori
|Detay
|İstenen Bonservis
|35 milyon Euro
|Güncel Piyasa Değeri
|28 milyon Euro
|Sözleşme Durumu
|Milan ile 2030 yılına kadar kontratı bulunuyor
|Rakipler
|Fenerbahçe'nin yanı sıra Suudi Arabistan kulüpleri ve Roma da pusuda bekliyor
28 yaşındaki Fransız hücumcu, bu sezon Milan formasıyla tüm kulvarlarda 27 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda takımına 6 gol ve 3 asistlik bir katkı sağladı. Form tutmakta zorlanan yıldız ismin, düzenli oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı belirtiliyor.
Ocak ayında şartların oluşmaması nedeniyle transferi noktalayamayan sarı-lacivertli yönetimin, yaz transfer döneminde Milan'ın kapısını çok daha güçlü bir teklifle çalması bekleniyor. Özellikle taraftarı heyecanlandıracak bir "yıldız" transferi isteyen Sadettin Saran ve kurmaylarının, Nkunku listesinin ilk sıralarında yer aldığı gelen bilgiler arasında.