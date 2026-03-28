Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun kadro mühendisliği için kolları sıvadı. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun oyun sistemine uymayan ve beklentilerin altında kalan isimler tek tek belirlendi.

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe'de yer yerinden oynayacak! Domenico Tedesco istedi, yönetim düğmeye bastı: Tam 11 isimle yollar ayrılıyor Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco'nun oyun sistemine uymayan ve beklentilerin altında kalan 8 oyuncu için menajerleriyle iletişime geçerek kulüp bulmalarını istedi, ayrıca Fred, Çağlar Söyüncü ve Oğuz Aydın ile de yolların ayrılacağı belirtildi. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun oyun sistemine uymadığı düşünülen 8 oyuncu için menajerlere 'kendinize kulüp bulun' mesajı iletildi. Gönderilecekler listesindeki 8 oyuncu Dominik Livakovic, Sofyan Amrabat, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Diego Carlos, Rodrigo Becao, Ognjen Mimovic ve İrfan Can Eğribayat olarak sıralandı. Başkan Sadettin Saran'ın onayıyla Fred, Çağlar Söyüncü ve Oğuz Aydın ile de yeni sezonda yolların ayrılacağı belirtildi. Kiralık olarak forma giyen Edson Alvarez'in bonservisinin alınmayacağı ve oyuncunun kulübüne döneceği aktarıldı. Jayden Oosterwolde için belirlenen astronomik rakamlara ulaşılması durumunda satışına onay verileceği ifade edildi.

LİSTE KABARIK: YILDIZ İSİMLERE "KULÜP BULUN" TALİMATI

Gelen bilgilere göre yönetim, performansından memnun kalınmayan 8 oyuncunun menajeriyle iletişime geçerek "kendinize kulüp bulun" mesajını iletti. Gönderilecekler listesindeki isimler ise camiada geniş yankı uyandırdı.

İşte yolların ayrılacağı o isimler:

Oyuncu Pozisyon Dominik Livakovic Kaleci Sofyan Amrabat Orta Saha İrfan Can Kahveci Kanat Cengiz Ünder Kanat Diego Carlos Stoper Rodrigo Becao Stoper Ognjen Mimovic Bek İrfan Can Eğribayat Kaleci

Yönetimin, bu oyuncular için gelecek her türlü makul bonservis teklifini değerlendirmeye alacağı ve transferde kolaylık sağlayacağı öğrenildi.

BAŞKAN SARAN BİLETLERİNİ KESTİ: 3 KRİTİK AYRILIK DAHA!

Sadece performans değil, maliyet ve sürdürülebilirlik planlaması kapsamında Başkan Sadettin Saran'ın da onayıyla 3 önemli isimle daha bağlar koparılıyor. Takıma beklenen katkıyı veremediği düşünülen;

Fred Çağlar Söyüncü Oğuz Aydın yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giymeyecek.

EDSON ALVAREZ VE OOSTERWOLDE BELİRSİZLİĞİ ÇÖZÜLDÜ

Orta sahada kiralık olarak forma giyen Meksikalı yıldız Edson Alvarez konusunda da karar verildi. Tedesco'nun planları arasında yer almayan deneyimli oyuncunun bonservisi alınmayacak ve oyuncu kulübüne geri dönecek.

Öte yandan, takımın piyasa değeri en yüksek isimlerinden biri olan Jayden Oosterwolde için de kapılar açık. 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hollandalı sol bek için kulübün belirlediği astronomik rakamlara ulaşılması durumunda satışına onay verilecek.