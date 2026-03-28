Fenerbahçe'de yer yerinden oynayacak! Domenico Tedesco istedi, yönetim düğmeye bastı: Tam 11 isimle yollar ayrılıyor

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun kadro mühendisliği için kolları sıvadı. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun oyun sistemine uymayan ve beklentilerin altında kalan isimler tek tek belirlendi.
Gelen bilgilere göre yönetim, performansından memnun kalınmayan 8 oyuncunun menajeriyle iletişime geçerek "kendinize kulüp bulun" mesajını iletti. Gönderilecekler listesindeki isimler ise camiada geniş yankı uyandırdı.
İşte yolların ayrılacağı o isimler:
|Oyuncu
|Pozisyon
|Dominik Livakovic
|Kaleci
|Sofyan Amrabat
|Orta Saha
|İrfan Can Kahveci
|Kanat
|Cengiz Ünder
|Kanat
|Diego Carlos
|Stoper
|Rodrigo Becao
|Stoper
|Ognjen Mimovic
|Bek
|İrfan Can Eğribayat
|Kaleci
Yönetimin, bu oyuncular için gelecek her türlü makul bonservis teklifini değerlendirmeye alacağı ve transferde kolaylık sağlayacağı öğrenildi.
Sadece performans değil, maliyet ve sürdürülebilirlik planlaması kapsamında Başkan Sadettin Saran'ın da onayıyla 3 önemli isimle daha bağlar koparılıyor. Takıma beklenen katkıyı veremediği düşünülen;
Orta sahada kiralık olarak forma giyen Meksikalı yıldız Edson Alvarez konusunda da karar verildi. Tedesco'nun planları arasında yer almayan deneyimli oyuncunun bonservisi alınmayacak ve oyuncu kulübüne geri dönecek.
Öte yandan, takımın piyasa değeri en yüksek isimlerinden biri olan Jayden Oosterwolde için de kapılar açık. 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hollandalı sol bek için kulübün belirlediği astronomik rakamlara ulaşılması durumunda satışına onay verilecek.