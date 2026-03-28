Fenerbahçe'de Anderson Talisca'dan öz eleştiri: "Ekstra puanlar kaybettik"

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Halihazırdaki süreci değerlendiren Anderson Talisca, ekstra kayıplara da ayrıca dikkat çekti.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca'dan öz eleştiri:
GİRİŞ:
28.03.2026
saat ikonu 22:02
|
GÜNCELLEME:
28.03.2026
saat ikonu 22:02

Fenerbahçe'de Anderson Talisca'dan kritik bir röportaj geldi. Sezon içinde yaşananları yorumlayan Anderson Talisca, kalan haftalar için de taraftarlara seslendi.

HABERİN ÖZETİ

Fenerbahçe'de Anderson Talisca'dan öz eleştiri: "Ekstra puanlar kaybettik"

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Anderson Talisca, sezon içindeki durumu ve kalan haftalarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Anderson Talisca, sakatlık sonrası Beşiktaş maçına hazır olmak için çalıştığını belirtti.
Kariyerinin en iyi sezonu olabileceğini ve 30-31 gole ulaşabileceğini söyledi.
Teknik direktörüyle iyi bir ilişkisi olduğunu ve performansında hocasının büyük katkısı olduğunu ifade etti.
Bazı maçlarda kaybetmemeleri gereken puanlar kaybettiklerini ancak hedefler için kazanmaya devam etmeleri gerektiğini dile getirdi.
Taraftarlara inanmaya devam etmeleri, birlikte önemli işler başardıkları ve sezonun geri kalanında daha güçlü olacakları yönünde seslendi.
Taraftarların stadyuma gelip kendilerini desteklemeleri halinde hedeflerine ulaşabileceklerini belirtti.
Fenerbahçe'de Anderson Talisca'dan öz eleştiri: "Ekstra puanlar kaybettik"

FENERBAHÇE'DE ANDERSON TALISCA'DAN ÖZ ELEŞTİRİ: "EKSTRA PUANLAR KAYBETTİK"

"Sakatlık dönemi sonrasında Beşiktaş maçına tam anlamıyla hazır olmak için çalışmalarımı sürdürüyorum. Çok büyük bir kulüpte olduğumun farkındayım. Buraya geldiğim andan itibaren iyi bir adaptasyon süreci geçirdim. Hem bireysel hem de takım olarak iyi performans ortaya koymak için çalışıyoruz. 5 gol daha atabilirsem kariyerimin en iyi sezonu olacak. 30-31 gole ulaşabilirim. Hocamızla gerçekten iyi bir ilişkimiz var. Karşılıklı saygı var. Performansımın artmasında hocamızın katkısı büyük. Benim amacım, pozisyonum ne olursa olsun takımıma yardımcı olmak. 10 numara oynuyorum ama 9 numarada da görev aldım. Beşiktaş derbisi çok önemli. Bazı maçlarda kaybetmememiz gereken puanlar kaybettik ama hedeflerimiz için kazanmaya devam etmeliyiz. Takım arkadaşlarımla sürekli iletişim halindeyim. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte olmak gerçekten büyük bir şans. Bu formanın değerini bilmek gerekiyor. Genç oyunculara mücadele etmelerini, konsantre olmalarını ve ailelerini iyi temsil etmelerini söylüyorum. Taraftarlarımız bize inanmaya devam etsin. Birlikte önemli işler başardık. Sezonun geri kalanında daha güçlü olacağız. Taraftarlarımız stadyuma gelip bizi desteklesin. Onların desteğiyle hedeflerimize ulaşabiliriz."

Fenerbahçe'de Anderson Talisca'dan öz eleştiri: "Ekstra puanlar kaybettik"
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'ye transferde forvet müjdesi: Avrupa devinden ayrılık kararı çıktı!
Xabi Alonso'dan Avrupa devine tek şart: Arda Güler'in transfer edilmesini istedi!
