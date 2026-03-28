Xabi Alonso'dan Avrupa devine tek şart: Arda Güler'in transfer edilmesini istedi!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Xabi Alonso, Arne Slot sonrası için Liverpool ile masaya oturdu ve tek şart olarak da Arda Güler'i öne çıkardı. İspanyol çalıştırıcı, Liverpool yönetimine kadroya yapılacak en kritik takviye olarak Arda Güler'i işaret etti.
Real Madrid'de Arda Güler'e sürekli şans veren ve milli yıldıza inanan isimlerin başında gelen Xabi Alonso, an itibarıyla Liverpool ile görüşmeler yaptı ve Arda Güler'i de sürece dahil etti! Premier Lig devinin yönetimi, Xabi Alonso'nun isteğine olumlu yaklaştı ve Ada basınının iddiasına göre Arda Güler transferi için resmi temaslarda bulundu.
Real Madrid ile bu sezon 45 maça çıkan Arda Güler, 4 gol ve 13 asistlik skor katkısıyla dikkatleri yeniden üzerine çekmişti.