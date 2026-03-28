Xabi Alonso'dan Avrupa devine tek şart: Arda Güler'in transfer edilmesini istedi!

Xabi Alonso için İngiltere basınından flaş bir iddia geldi. Halihazırda serbest statüde olan genç antrenör, an itibarıyla Arda Güler ile birlikte Premier Lig devine yazıldı.

Xabi Alonso, Arne Slot sonrası için Liverpool ile masaya oturdu ve tek şart olarak da Arda Güler'i öne çıkardı. İspanyol çalıştırıcı, Liverpool yönetimine kadroya yapılacak en kritik takviye olarak Arda Güler'i işaret etti.

Xabi Alonso'nun Arne Slot sonrası Liverpool'un teknik direktörlüğü için masaya oturduğu ve tek şart olarak Arda Güler'in transfer edilmesini istediği belirtiliyor.
Xabi Alonso, Liverpool yönetimine Arda Güler'i kadroya yapılacak en kritik takviye olarak sundu.
Real Madrid'de Arda Güler'e inanan Xabi Alonso'nun Liverpool ile görüştüğü ve Arda'yı sürece dahil ettiği ifade ediliyor.
Premier Lig devi Liverpool yönetiminin Xabi Alonso'nun isteğine olumlu yaklaştığı ve Ada basınının iddiasına göre Arda Güler transferi için resmi temaslarda bulunduğu belirtiliyor.
Arda Güler, Real Madrid ile bu sezon 45 maça çıktı, 4 gol ve 13 asistlik skor katkısı yaptı.
ARDA GÜLER İÇİN LIVERPOOL SÜRPRİZİ

Real Madrid'de Arda Güler'e sürekli şans veren ve milli yıldıza inanan isimlerin başında gelen Xabi Alonso, an itibarıyla Liverpool ile görüşmeler yaptı ve Arda Güler'i de sürece dahil etti! Premier Lig devinin yönetimi, Xabi Alonso'nun isteğine olumlu yaklaştı ve Ada basınının iddiasına göre Arda Güler transferi için resmi temaslarda bulundu.

ARDA GÜLER'İN REAL MADRID PERFORMANSI

Real Madrid ile bu sezon 45 maça çıkan Arda Güler, 4 gol ve 13 asistlik skor katkısıyla dikkatleri yeniden üzerine çekmişti.

