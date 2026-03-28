Trabzonspor'da 15 milyon Euroluk Paul Onuachu ayrılığı!

Trabzonsporlu Paul Onuachu için transferde sıcak saatler yaşanıyor. Trabzonspor'daki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Paul Onuachu, an itibarıyla hem Avrupa'dan hem de Suudi Arabistan'dan takip ediliyor.
Trabzonsporlu Paul Onuachu'ya; Bundesliga'dan Hoffenheim, Wolfsburg, Bayer Leverkusen ve Werder Bremen talip oldu. Bu ekipler arasından Wolfsburg ve Werder Bremen, sürpriz transfer için 15 milyon Euroluk bir bonservis belirledi. Ayrıca Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli de yıldız golcü için temaslarda bulundu ve transfere hazır olduklarını belirtti.
Trabzonspor'daki ikinci döneminde şu ana kadar 27 maça çıkan Paul Onuachu, 23 gol ile 2 asistlik çok özel bir katkı sağlamıştı. İlave olarak da Nijeryalı forvet, 2025 yazında 5.67 milyon Euro bedelle geldiği Trabzonspor ile 2028 yazına kadar sözleşme imzalamıştı. Son olarak ise yetenekli golcünün önceki takımı Southampton, Paul Onuachu'nun sonraki satışı için anlaşmaya %20'lik pay maddesi ekletmişti.