Trabzonsporlu Paul Onuachu için transferde sıcak saatler yaşanıyor. Trabzonspor'daki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Paul Onuachu, an itibarıyla hem Avrupa'dan hem de Suudi Arabistan'dan takip ediliyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Trabzonspor'da 15 milyon Euroluk Paul Onuachu ayrılığı! Trabzonsporlu golcü Paul Onuachu'nun hem Avrupa'dan hem de Suudi Arabistan'dan transfer teklifleri aldığı ve taliplerinin 15 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği haber ediliyor. Bundesliga ekipleri Hoffenheim, Wolfsburg, Bayer Leverkusen ve Werder Bremen, Onuachu ile ilgileniyor. Wolfsburg ve Werder Bremen, sürpriz transfer için 15 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. Suudi Arabistan'dan Al Ahli de yıldız golcü için temaslarda bulundu. Onuachu, Trabzonspor'da ikinci döneminde 27 maçta 23 gol ve 2 asist kaydetti. Nijeryalı forvet, 2025 yazında 5.67 milyon Euro'ya geldiği Trabzonspor ile 2028 yazına kadar sözleşmeli. Önceki kulübü Southampton, Onuachu'nun sonraki satışından %20 pay alacak.

Trabzonsporlu Paul Onuachu'ya; Bundesliga'dan Hoffenheim, Wolfsburg, Bayer Leverkusen ve Werder Bremen talip oldu. Bu ekipler arasından Wolfsburg ve Werder Bremen, sürpriz transfer için 15 milyon Euroluk bir bonservis belirledi. Ayrıca Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli de yıldız golcü için temaslarda bulundu ve transfere hazır olduklarını belirtti.

PAUL ONUACHU VE TRABZONSPOR'DAKİ ETKİLEYİCİ RAKAMLARI

Trabzonspor'daki ikinci döneminde şu ana kadar 27 maça çıkan Paul Onuachu, 23 gol ile 2 asistlik çok özel bir katkı sağlamıştı. İlave olarak da Nijeryalı forvet, 2025 yazında 5.67 milyon Euro bedelle geldiği Trabzonspor ile 2028 yazına kadar sözleşme imzalamıştı. Son olarak ise yetenekli golcünün önceki takımı Southampton, Paul Onuachu'nun sonraki satışı için anlaşmaya %20'lik pay maddesi ekletmişti.