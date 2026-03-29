Özetle

HABERİN ÖZETİ Aryna Sabalenka Miami Open'da 30. kupasını kazandı: Coco Gauff karşısında kritik zafer! Aryna Sabalenka, Miami Open finalinde Coco Gauff'u mağlup ederek şampiyon oldu ve önemli başarılara imza attı. Aryna Sabalenka, Miami Open finalinde Coco Gauff'u 6-2, 4-6 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek şampiyon oldu. Bu zaferle birlikte 2022'den bu yana 'Sunshine Double' yapan ilk kadın tenisçi oldu. Üst üste 76. haftada da dünya sıralamasındaki birinciliğini korudu. Kariyerindeki 30. kupasını kazandı. Steffi Graf, Kim Clijsters, Victoria Azarenka ve Iga Swiatek'in ardından 'Sunshine Double' yapan beşinci kadın sporcu oldu. 76 haftadır genel sıralamada lider olması, Ashleigh Barty'nin 114 haftalık serisinden sonraki en uzun istatistik olarak belirtildi.

ARYNA SABALENKA'DAN MIAMI OPEN'DA 30. KUPA!

Dünya 1 numarası Aryna Sabalenka, Miami Open'da art arda ikinci kez şampiyon oldu ve kariyerindeki 30. kupayı kazandı! Esasen ise 2 saat 9 dakika süren finalle birlikte 'Sunshine Double' yapan Belaruslu Raket; Steffi Graf, Kim Clijsters, Victoria Azarenka ve Iga Swiatek’in ardından, bunu başaran beşinci kadın sporcu olarak tarihe geçti. Son olarak da 76 haftadır genel sıralamada lider olan Aryna Sabalenka, Ashleigh Barty’nin 114 haftalık serisinden sonraki en uzun istatistiği yakalamış oldu.